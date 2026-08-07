Predĺženie pracovného nadstavca, 40 cm
Na pripojenie stredbotlakových čističov a príslušenstva Kärcher pomocou adaptéra Quick Connect. Kompatibilné so všetkými modelmi KHB a OC 6-18.
Predlžovací pracovný nadstavec spája všetky modely KHB a OC 6-18 a ich príslušenstvo pomocou adaptéra Quick Connect. Uľahčuje ergonomickú prácu a zväčšením vzdialenosti tiež do značnej miery chráni používateľa pred striekajúcou vodou. Predlžovací nadstavec je kompatibilný so všetkými modelmi KHB a OC 6-18. Jeho aplikácia vyžaduje príslušenstvo s adaptérom Quick Connect, ako napríklad MJ 24 Multi Jet.
Vlastnosti a výhody
Pripojenie príslušenstva Kärcher KHB a OC 6-18 pomocou adaptéra Quick Connect
- Ergonomická práca a rozsiahla ochrana proti striekajúcej vode.
Farebné rozlíšenie na bajonetovej prípojke
- Jednoznačné odlíšenie príslušenstva pre vysokotlakový čistič.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|384 x 40 x 37