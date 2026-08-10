Sacia súprava, 7,0 m
Ideálna sacia súprava pre záhradné čerpadlá a na zásobovanie domácnosti vodou. Vrátane 7 m vákuotesnej sacej hadice so sacím filtrom, spätným ventilom a tesniacim princípom PerfectConnect.
Vákuotesná 7 m sacia hadica so sacím filtrom a priemerom 3/4“ sa ideálne hodí na nasávanie vody z alternatívnych zdrojov a vďaka princípu tesnenia PerfectConnect umožňuje spoľahlivé utesnenie, ako aj bezporuchovú prevádzku čerpadiel. Integrovaný spätný ventil zabraňuje spätnému toku prečerpávanej vody a skracuje tým čas opätovného nasatia. Sacia súprava sa dá jednoducho pripojiť na saciu stranu záhradných čerpadiel, domácich vodných automatov a domácich vodární pre zásobovanie domácnosti vodou. Pripájacia súprava sa môže používať aj ako predĺženie sacej hadice. Pre čerpadlá so spojovacím závitom G1 (33,3 mm).
Vlastnosti a výhody
Kompletná špirálová hadica odolná voči vákuu so sacím filtrom a spätným ventilom, pripravená na zapojenie
- Pre nasávanie vody sa jednoducho a pohodlne montuje na čerpadlo
Špecifikácie
Technické údaje
|Dĺžka (m)
|7
|Veľkosť závitu
|G1
|Priemer
|3/4″
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|1,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|120 x 380 x 380
Výbava
- Príslušenstvo zo série Kärcher PerfectConnect
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, napr. z cisterien, dažďových kadí, prameňov a pod.