Sacia súprava, 7,0 m

Ideálna sacia súprava pre záhradné čerpadlá a na zásobovanie domácnosti vodou. Vrátane 7 m vákuotesnej sacej hadice so sacím filtrom, spätným ventilom a tesniacim princípom PerfectConnect.

Vákuotesná 7 m sacia hadica so sacím filtrom a priemerom 3/4“ sa ideálne hodí na nasávanie vody z alternatívnych zdrojov a vďaka princípu tesnenia PerfectConnect umožňuje spoľahlivé utesnenie, ako aj bezporuchovú prevádzku čerpadiel. Integrovaný spätný ventil zabraňuje spätnému toku prečerpávanej vody a skracuje tým čas opätovného nasatia. Sacia súprava sa dá jednoducho pripojiť na saciu stranu záhradných čerpadiel, domácich vodných automatov a domácich vodární pre zásobovanie domácnosti vodou. Pripájacia súprava sa môže používať aj ako predĺženie sacej hadice. Pre čerpadlá so spojovacím závitom G1 (33,3 mm).

Vlastnosti a výhody
Kompletná špirálová hadica odolná voči vákuu so sacím filtrom a spätným ventilom, pripravená na zapojenie
  • Pre nasávanie vody sa jednoducho a pohodlne montuje na čerpadlo
Špecifikácie

Technické údaje

Dĺžka (m) 7
Veľkosť závitu G1
Priemer 3/4″
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 1,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 120 x 380 x 380

Výbava

  • Príslušenstvo zo série Kärcher PerfectConnect
Oblasti využitia
  • Nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, napr. z cisterien, dažďových kadí, prameňov a pod.