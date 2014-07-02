Грязьова фреза, 050
Формує точковий струмінь, що обертається та 10-кратно збільшує ефективність очищення. Максимальний термін служби завдяки керамічному соплу/ опорному кільцю, макс. тиск 300 бар/30 Мпа, температура 85°C
Грязьова фреза формує точковий струмінь, що обертається та 10-кратно збільшує продуктивність очищення. З тривалим терміном служби за рахунок керамічних сопла/опорного кільця. Макс. 300 бар / 30 МПа, 85 ° C.
Специфікації
Технічні характеристики
|Макс. тиск (бар)
|300
|Тиск (бар)
|макс. 300
|Температура (°C)
|макс. 85
|Розмір сопла ( )
|50
|З'єднувальна різьба
|M 18
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,569
Запчастини для Грязьова фреза, 050
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