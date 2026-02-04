Концентрат засобу для миття вікон RM 503, 500мл
Засіб для миття вікон забезпечує ретельне очищення будь-яких гладких водостійких поверхонь, таких як скло, дзеркала, стінки душових кабін тощо. Його формула сприяє швидкому стіканню дощових крапель зі скла та уповільнює повторне забруднення.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (мл)
|500
|Одиниця упаковки (шт.)
|8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,535
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|65 x 65 x 210
Властивості
- Очищення без розводів
- Приємний свіжий аромат
- Має хороші змочувальні властивості
- Можливе ручне застосування
- Видаляє стійкі забруднення, такі як жирова плівка, сліди комах, сліди від пальців та інше.
- Розчиняє залишки вапна на душових кабінах, дзеркалах, та скляних поверхнях.
- Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
- Корпус пляшки виготовлений зі 100% переробленого пластику.
- Зроблено в Німеччині
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Вікна та скляні поверхні
- Гратчасті вікна
- Дзеркала
- Скляні столи
- Душові кабіни