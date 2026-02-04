Концентрат засобу для миття вікон RM 503, 500мл

Засіб для миття вікон забезпечує ретельне очищення будь-яких гладких водостійких поверхонь, таких як скло, дзеркала, стінки душових кабін тощо. Його формула сприяє швидкому стіканню дощових крапель зі скла та уповільнює повторне забруднення.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (мл) 500
Одиниця упаковки (шт.) 8
Вага (з упаковкою) (кг) 0,535
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 65 x 65 x 210
Властивості
  • Очищення без розводів
  • Приємний свіжий аромат
  • Має хороші змочувальні властивості
  • Можливе ручне застосування
  • Видаляє стійкі забруднення, такі як жирова плівка, сліди комах, сліди від пальців та інше.
  • Розчиняє залишки вапна на душових кабінах, дзеркалах, та скляних поверхнях.
  • Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
  • Корпус пляшки виготовлений зі 100% переробленого пластику.
  • Зроблено в Німеччині
Області застосування
  • Вікна та скляні поверхні
  • Гратчасті вікна
  • Дзеркала
  • Скляні столи
  • Душові кабіни
