Універсальний засіб для прибирання підлоги RM 536, 500мл
Забезпечує ретельне очищення будь-яких твердих підлогових покриттів. Видаляє сліди ходіння, не залишаючи на підлозі смуг і разводів. З влагозахисним компонентом, що перешкоджає промоканню підлогового покриття, і лимонним ароматизатором.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (мл)
|500
|Одиниця упаковки (шт.)
|8
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,583
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|65 x 65 x 210
Властивості
- Очищення без розводів
- Немає необхідності додаткової обробки
- Підходить для всіх твердих підлог
- Надає приємний цитрусовий аромат
- Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
- Корпус пляшки виготовлений зі 100% переробленого пластику.
- Зроблено в Німеччині
Сумісна техніка
Області застосування
- Пробкова підлога
- Камінь
- Дерев'яна підлога
- Покриття з вінілу