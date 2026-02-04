Засіб для догляду за лакованими дерев'яними підлогами RM 534, 500мл
Для дбайливого і ретельного очищення дерев'яних підлог з лаковим покриттям, освіження і захисту їх поверхонь. Містить ефективний вологозахисний компонент, що перешкоджає набуханню підлогового покриття. Зі свіжим лимонним ароматом.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (мл)
|500
|Одиниця упаковки (шт.)
|8
|Вага (кг)
|0,501
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,585
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|65 x 65 x 210
Властивості
- 2-в-1 - очищення і догляд одночасно
- Матовий блиск
- Очищення без розводів
- Ефективне видалення слідів ніг.
- Надає приємний цитрусовий аромат
- Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
- Корпус пляшки виготовлений зі 100% переробленого пластику.
- Зроблено в Німеччині
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Лакований паркет
- Ламінат
- Пробкова підлога