Средство для очистки камня и фасадов RM 623, 5л
Легко удаляет сажу, пыль, водоросли, масляно-жировые и атмосферные загрязнения с каменных и алюминиевых фасадов, каменных террас и т.д
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|5
|Единица упаковки (шт.)
|1
|Вес (кг)
|5,01
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5,395
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|192 x 145 x 248
Свойства
- Для легкого удаления масла, жира, ржавчины, пыли, водорослей и загрязнений от выбросов.
- Может быть использован на алюминии
- Около 7рН в концентрате
- Готовое к использованию чистящее средство
- Быстрая и эффективная очистка при использовании аппаратов высокого давления Керхер.
- Разработано специально для устройств Kärcher с гарантированной совместимостью материалов.
- Сделано в Германии
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу
Совместимая техника
Области применения
- Террасы
- Алюминиевые фасады
- Камень
- Каменные садовые ограды и каменные стены