Засіб для очищення каменю та фасадів RM 623, 5л
Легко видаляє сажу, пил, водорості, олійно-жирові та атмосферні забруднення з кам'яних та алюмінієвих фасадів, кам'яних терас і т.д
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|5
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|Вага (кг)
|5,01
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,395
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|192 x 145 x 248
Властивості
- Для легкого видалення олії, жиру, іржі, пилу, водоростей і забруднень від викидів
- Може бути використаний на алюмінії
- Близько 7рН в концентраті
- Готовий до використання засіб для чищення
- Швидка і ефективна очистка при використанні апаратів високого тиску Керхер.
- Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
- Зроблено в Німеччині
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- EUH 210 Паспорт безпеки надається за запитом
Сумісна техніка
Області застосування
- Тераси
- Алюмінієві фасади
- Камінь
- Паркан і стіни з каменю