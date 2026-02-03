Засіб для очищення каменю та фасадів RM 623, 5л

Легко видаляє сажу, пил, водорості, олійно-жирові та атмосферні забруднення з кам'яних та алюмінієвих фасадів, кам'яних терас і т.д

Розмір упаковки (л) 5
Одиниця упаковки (шт.) 1
Вага (кг) 5,01
Вага (з упаковкою) (кг) 5,395
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 192 x 145 x 248
Властивості
  • Для легкого видалення олії, жиру, іржі, пилу, водоростей і забруднень від викидів
  • Може бути використаний на алюмінії
  • Близько 7рН в концентраті
  • Готовий до використання засіб для чищення
  • Швидка і ефективна очистка при використанні апаратів високого тиску Керхер.
  • Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
  • Зроблено в Німеччині
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
  • EUH 210 Паспорт безпеки надається за запитом
Області застосування
  • Тераси
  • Алюмінієві фасади
  • Камінь
  • Паркан і стіни з каменю
Способи оплати

1. Готівкою або банківською картою при самовивезенні з Керхер Центрів

2. Банківською карткою за допомогою сервісу Portmone.com

3. Післяплата при отриманні товару

4. За безготівковим розрахунком після виставлення рахунку

5. Оплата частинами від ПриватБанку та monobank до 10 платежів

Доставка

1. "Новою поштою" безкоштовно від 3000 грн. До 3000 грн - вартість доставки 150 грн. Без комісії за накладний платіж.

2. Самовивіз із Керхер Центрів

