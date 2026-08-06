Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x připojení EASY! Lock / 1 x AVS hadice
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitá světlost ( )
|DN 8
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|400
|Délka (m)
|20
|Připojovací závit
|1 x připojení EASY! Lock / 1 x AVS hadice
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|7
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