Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 x připojení EASY! Lock / 1 x AVS hadice

Specifikace

Technické údaje

Jmenovitá světlost ( ) DN 8
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 400
Délka (m) 20
Připojovací závit 1 x připojení EASY! Lock / 1 x AVS hadice
Hmotnost včetně obalu (kg) 7