Op til 98°C varmt vand fra en varmtvands højtryksrenser fra Kärcher og vores WR 10 ukrudtsfjerner med 10 centimeter sprøjtehoved garanterer effektiv og virkningsfuld ukrudtsfjernelse, også på trange steder. En integreret dyseadapter sikrer et optimalt flow af det varme vand og gør det også muligt at bruge enhver af vores højtryksmaskiner. Ukrudtsfjernerens kompakte og lette design letter dit arbejde og muliggør ubesværet samt længerevarende, uafbrudt arbejde.