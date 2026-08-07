WR 10
I kombination med varmtvands højtryksrensere muliggør vores WR 10 ukrudtsfjerner hurtig og grundig ukrudtsfjernelse. Med 10 cm sprøjtehoved og dyseadapter.
Op til 98°C varmt vand fra en varmtvands højtryksrenser fra Kärcher og vores WR 10 ukrudtsfjerner med 10 centimeter sprøjtehoved garanterer effektiv og virkningsfuld ukrudtsfjernelse, også på trange steder. En integreret dyseadapter sikrer et optimalt flow af det varme vand og gør det også muligt at bruge enhver af vores højtryksmaskiner. Ukrudtsfjernerens kompakte og lette design letter dit arbejde og muliggør ubesværet samt længerevarende, uafbrudt arbejde.
Funktioner og fordele
Effektiv fjernelse af ukrudt med den optimale kombination af ukrudtsfjerner og højtryksrenser med varmt vand
- Integreret dyseadapter til det rigtige vandmængde for hver Kärcher varmtvandshøjtryksrenser.
- Den nyeste Kärcher-brænderteknologi sikrer den optimale vandtemperatur til fjernelse af ukrudt (op til 98 ° C).
Kompakt ukrudtsfjerner med letvægtsdesign
- Det kompakte design giver mulighed for arbejde under begrænsede rumlige forhold.
- Det lette design aflaster brugeren og tillader længere arbejdsintervaller.
Specifikationer
Teknisk data
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Vægt (kg)
|0,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,7
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Effektiv, kemikaliefri og behagelig fjernelse af ukrudt i det kommunale miljø