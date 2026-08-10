Hoitava puhdistusaine RM 780, 2,5 l, 2.5l

Tehokasta puhdistusta ja hoitoa siivoukseen kaikille koville vesikestäville lattioille ja pinnoille. Erityisen sopiva kuntosaleille ja monitoimihalleille.

Hoitava puhdistusaine ylläpitosiivoukseen. Sopii käytettäväksi lattianpesukoneessa tai manuaalisessa puhdistuksessa kaikenlaisille vahatuille pinnoille. Tehokas, mutta samalla hellävarainen kiillolle. Jättää liukkautta ehkäisevän pinnan. Matalavaahtoinen. Sopii erinomaisesti esim. urheilutilojen lattioille. pH 9.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 2,5
Pakkausyksikkö (kpl) 4
pH 9
Paino (kg) 2,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 2,9
Mitat (p x l x k) (mm) 255 x 255 x 290
Hoitava puhdistusaine RM 780, 2,5 l, 2.5l
Hoitava puhdistusaine RM 780, 2,5 l, 2.5l
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