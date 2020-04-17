Suulakesetti
Kätevä lisävarustesarja sisältää lattiasuulakkeen ja verhoilusuulakkeen. Sopii Kärcher Home & Garden märkä-kuivaimureihin sekä tekstiilipesureihin.
Vaihdettavat kuivalattiasuutin ja verhoilusuutin takaavat soveltuvuuden moniin tavallisiin kotisiivoustehtäviin. Lattiasuulake vaihdetaan jalkakytkimellä, joten se sopii sekä kokolattiamatolle että koville lattioille, kun taas käytännöllinen verhoilusuutin kahdella langannostimella sopii mainiosti pehmustettujen huonekalujen ja muiden verhoilujen hellävaraiseen imurointiin.
Ominaisuudet ja edut
Yhdistelmälattiasuulake
- Ergonominen jalkakytkin helpottaa asetusten vaihtoa eri lattiapinnoilla.
- Symbolit erilaisille lattiapinnoille.
Parkkiklipsi (voidaan käyttää vain märkä-kuivaimureiden kanssa)
- Voidaan liittää lattiasuulakkeeseen.
Verhoilusuulake kahdella langannostimella
Tarvikesetti Kärcher Home & Garden -märkäkuivaimureihin sekä tekstiilipesureihin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (-osa)
|3
|Varusteiden halkaisija (mm)
|DN 35
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|260 x 65 x 257
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Matot
- Kovat lattiapinnat
- Verhoilut
- Verhoillut huonekalut
- Patjat