Čišćenje motora suhim ledom: vodič za siguran i učinkovit postupak

Čišćenje motora suhim ledom postupak je uklanjanja masnoće, ulja, prašine i drugih naslaga peletima krutog CO₂, bez uporabe vode i dodatnih kemijskih sredstava. Peleti tijekom rada sublimiraju, odnosno iz krutog izravno prelaze u plinovito stanje, pa nakon čišćenja ne ostaje potrošeno sredstvo za pjeskarenje.

Metoda je posebno korisna u auto-radionicama, detailing centrima, servisnim centrima i industrijskim pogonima, osobito za teško dostupne komponente na kojima primjena vode nije poželjna. Siguran rezultat ovisi o pravilnoj prilagodbi postavki uređaja materijalu i osjetljivosti komponenti.

U ovom vodiču saznajte kako funkcionira čišćenje motora bez kemikalija, kako pripremiti motor, zaštititi osjetljive dijelove te odabrati odgovarajući Kärcher Ice Blaster.