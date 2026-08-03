CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA, 10l
Suha pjena za aktivno čišćenje CarpetPro sredstvo za čišćenje tepiha iCapsol RM 768 OA s neutralizatorom mirisa. S Encapsulation tehnologijom: nečistoća se oklopi i usisa kod sljedećeg čišćenja.
Bez napora i pouzdano uklanja svu uljnu, masnoću i mineralnu prljavštinu tijekom međučišćenja tekstilnih podnih obloga od prirodnih ili sintetičkih vlakana: tekući Woolsafe certificirani CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA. Idealan za izvođače građevinskih radova koji cijene brze i učinkovite rezultate čišćenja s vrlo kratkim vremenima sušenja, međučistač je savršen za korištenje sa čistačima tepiha sa sustavima četkica ili jastučića u metodi u jednom koraku koja štedi vrijeme. Zahvaljujući inovativnoj iCapsol tehnologiji, prljavština je doslovno inkapsulirana tako da se kristalizira dok se suši i lako se nakon toga može usisati. Integrirani eliminator mirisa također učinkovito uklanja neugodne mirise poput duhanskog dima, znoja ili urina. Osim toga, CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA odmah je spreman za upotrebu. Također je bez fosfata, sprječava brzo ponovno prljanje i ostavlja ugodan svježi miris.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|10
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|pH vrijednost
|6
|Težina (kg)
|10,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|10,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|230 x 190 x 307
Svojstva
- S integriranim eliminatorom mirisa. Učinkovito uklanja neugodne mirise poput znoja, urina, nikotina itd.
- Vrlo kratko vrijeme sušenja (samo 20 - 120 min.).
- iCapsol tehnologija: nije potrebno ispiranje, zbog čega je površina brzo ponovo prohodna
- otapa onečišćenja od ulja, masnoća i minerala
- Idealno za čistače tepiha sa sustavom četke ili jastučića
- neagresivan prema materijalu
- ne sadrži izbjeljivače
- Poboljšava higijenu poda
- ugodan, svježi miris
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
- H315 Nadražuje kožu.
- H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
- P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
- P264 Nakon uporabe temeljito oprati
- P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
- P337 + P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
- P302 + P352b U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapunice.
Područja primjene
- Tekstilne površine