Bez napora i pouzdano uklanja svu uljnu, masnoću i mineralnu prljavštinu tijekom međučišćenja tekstilnih podnih obloga od prirodnih ili sintetičkih vlakana: tekući Woolsafe certificirani CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA. Idealan za izvođače građevinskih radova koji cijene brze i učinkovite rezultate čišćenja s vrlo kratkim vremenima sušenja, međučistač je savršen za korištenje sa čistačima tepiha sa sustavima četkica ili jastučića u metodi u jednom koraku koja štedi vrijeme. Zahvaljujući inovativnoj iCapsol tehnologiji, prljavština je doslovno inkapsulirana tako da se kristalizira dok se suši i lako se nakon toga može usisati. Integrirani eliminator mirisa također učinkovito uklanja neugodne mirise poput duhanskog dima, znoja ili urina. Osim toga, CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA odmah je spreman za upotrebu. Također je bez fosfata, sprječava brzo ponovno prljanje i ostavlja ugodan svježi miris.