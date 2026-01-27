A PressurePro Rendszerápoló RM 110 a közepes vagy kemény vízzel dolgozó melegvizes magasnyomású tisztítóberendezések számára biztosít speciális védelmet, a legfontosabb alkatrészeket, köztük a vízvezető alkatrészeket hatékonyan óvja a mésztartalmú lerakódásoktól. Ennek eredményeképpen a fűtőtekercsen átfolyó víz áramlása biztosított, a készülék teljesítménye állandó marad, miközben a felhasználók energiát takaríthatnak meg, és egyúttal jelentősen csökkenthetik az időigényes vízkőmentesítési eljárások karbantartási költségeit. A PressurePro Rendszerápoló RM 110 megfelel a HACCP-nek, ezért alkalmas élelmiszer-feldolgozó üzemekben való használatra.