Rendszerápoló szer RM 110 ASF, 10L, 10l
Magasnyomású melegvizes mosók fűtőtekercs-rendszerében (150 °C-ig) a mésztartalmú lerakódások elleni védelemre. Ideális közepes vagy kemény vízzel történő használat esetén.
A PressurePro Rendszerápoló RM 110 a közepes vagy kemény vízzel dolgozó melegvizes magasnyomású tisztítóberendezések számára biztosít speciális védelmet, a legfontosabb alkatrészeket, köztük a vízvezető alkatrészeket hatékonyan óvja a mésztartalmú lerakódásoktól. Ennek eredményeképpen a fűtőtekercsen átfolyó víz áramlása biztosított, a készülék teljesítménye állandó marad, miközben a felhasználók energiát takaríthatnak meg, és egyúttal jelentősen csökkenthetik az időigényes vízkőmentesítési eljárások karbantartási költségeit. A PressurePro Rendszerápoló RM 110 megfelel a HACCP-nek, ezért alkalmas élelmiszer-feldolgozó üzemekben való használatra.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|10
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|9
|Súly (kg)
|10,2
|Csomagolási súly (kg)
|11
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|230 x 188 x 307
Kompatibilis készülékek
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/22-4 Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4 S *EU-I
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 - előkonfigurált, két szórószáras működés
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS 9/50 De Tr1 – előkonfigurált
- HDS trailer 17/20 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- HWE 860
Alkalmazási területek
- Szállítási területek és gépek
- Jármű-/motormosás
- Zsírtalanítás, foszfátozás
- Felület zsírtalanítás
- Gépkarbantartás, vízkövesedés elleni védelem.