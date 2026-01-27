Rendszerápoló szer RM 110 ASF, 10L, 10l

Magasnyomású melegvizes mosók fűtőtekercs-rendszerében (150 °C-ig) a mésztartalmú lerakódások elleni védelemre. Ideális közepes vagy kemény vízzel történő használat esetén.

A PressurePro Rendszerápoló RM 110 a közepes vagy kemény vízzel dolgozó melegvizes magasnyomású tisztítóberendezések számára biztosít speciális védelmet, a legfontosabb alkatrészeket, köztük a vízvezető alkatrészeket hatékonyan óvja a mésztartalmú lerakódásoktól. Ennek eredményeképpen a fűtőtekercsen átfolyó víz áramlása biztosított, a készülék teljesítménye állandó marad, miközben a felhasználók energiát takaríthatnak meg, és egyúttal jelentősen csökkenthetik az időigényes vízkőmentesítési eljárások karbantartási költségeit. A PressurePro Rendszerápoló RM 110 megfelel a HACCP-nek, ezért alkalmas élelmiszer-feldolgozó üzemekben való használatra.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 10
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 9
Súly (kg) 10,2
Csomagolási súly (kg) 11
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 230 x 188 x 307
Alkalmazási területek
  • Szállítási területek és gépek
  • Jármű-/motormosás
  • Zsírtalanítás, foszfátozás
  • Felület zsírtalanítás
  • Gépkarbantartás, vízkövesedés elleni védelem.
