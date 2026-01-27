A PressurePro Olaj- és zsírtisztító Extra RM 31 valóban igazolja a nevét, és szinte erőfeszítés nélkül oldja fel a legmakacsabb olaj-, zsír-, kátrány-, korom- és füstgyanta szennyeződéseket. Az erősen koncentrált, költségtakarékos magasnyomású tisztítószer minden hőmérséklet-tartományban - beleértve a 150 °C-os gőzfokozatot is - használható, és erőteljes tisztítóhatást biztosít. Ideális alaptisztítóként alkalmas motormosásra és alkatrésztisztításra műhelyekben vagy mezőgazdasági üzemekben, de más területeken is lenyűgöző, például homlokzattisztításnál a károsanyag-kibocsátás, madárürülék vagy rovarmaradványok okozta szennyeződések eltávolításakor, valamint az élelmiszeriparban tartálybelső tisztítására is használható. A PressurePro Olaj- és zsírtisztító Extra RM 31 szilikonmentes, gyorsan szétválasztja az olajat és a vizet az olajleválasztóban, és kellemesen friss illatot hagy maga után.