RM 31 ASF koncentrátum, olaj- és zsíroldó EXTRA, 20L, 20l
Magas koncentrátumú, magasnyomású alaptisztítószer. Hatékonyan távolítja el a makacs szennyeződéseket, pl. olajat, zsírt, kátrányt, kormot vagy füstgyantát, minden hőmérsékleten.
A PressurePro Olaj- és zsírtisztító Extra RM 31 valóban igazolja a nevét, és szinte erőfeszítés nélkül oldja fel a legmakacsabb olaj-, zsír-, kátrány-, korom- és füstgyanta szennyeződéseket. Az erősen koncentrált, költségtakarékos magasnyomású tisztítószer minden hőmérséklet-tartományban - beleértve a 150 °C-os gőzfokozatot is - használható, és erőteljes tisztítóhatást biztosít. Ideális alaptisztítóként alkalmas motormosásra és alkatrésztisztításra műhelyekben vagy mezőgazdasági üzemekben, de más területeken is lenyűgöző, például homlokzattisztításnál a károsanyag-kibocsátás, madárürülék vagy rovarmaradványok okozta szennyeződések eltávolításakor, valamint az élelmiszeriparban tartálybelső tisztítására is használható. A PressurePro Olaj- és zsírtisztító Extra RM 31 szilikonmentes, gyorsan szétválasztja az olajat és a vizet az olajleválasztóban, és kellemesen friss illatot hagy maga után.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (l)
|20
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|1
|pH-érték
|13
|Súly (kg)
|22,8
|Csomagolási súly (kg)
|24,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|260 x 237 x 430
Kompatibilis készülékek
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/22-4 Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4 S *EU-I
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1 - előkonfigurált
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 - előkonfigurált, két szórószáras működés
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS 9/50 De Tr1 – előkonfigurált
- HDS trailer 17/20 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- HWE 860
Alkalmazási területek
- Szállítási területek és gépek
- Istálló tisztítás
- Hordótisztítás
- Jármű-/motormosás
- Alkatrésztisztítás
- Felület zsírtalanítás
- Élelmiszert szállító tartályautók
- Homlokzattisztítás