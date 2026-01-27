RM 31 ASF koncentrátum, olaj- és zsíroldó EXTRA, 20L, 20l

Magas koncentrátumú, magasnyomású alaptisztítószer. Hatékonyan távolítja el a makacs szennyeződéseket, pl. olajat, zsírt, kátrányt, kormot vagy füstgyantát, minden hőmérsékleten.

A PressurePro Olaj- és zsírtisztító Extra RM 31 valóban igazolja a nevét, és szinte erőfeszítés nélkül oldja fel a legmakacsabb olaj-, zsír-, kátrány-, korom- és füstgyanta szennyeződéseket. Az erősen koncentrált, költségtakarékos magasnyomású tisztítószer minden hőmérséklet-tartományban - beleértve a 150 °C-os gőzfokozatot is - használható, és erőteljes tisztítóhatást biztosít. Ideális alaptisztítóként alkalmas motormosásra és alkatrésztisztításra műhelyekben vagy mezőgazdasági üzemekben, de más területeken is lenyűgöző, például homlokzattisztításnál a károsanyag-kibocsátás, madárürülék vagy rovarmaradványok okozta szennyeződések eltávolításakor, valamint az élelmiszeriparban tartálybelső tisztítására is használható. A PressurePro Olaj- és zsírtisztító Extra RM 31 szilikonmentes, gyorsan szétválasztja az olajat és a vizet az olajleválasztóban, és kellemesen friss illatot hagy maga után.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (l) 20
Csomagolási egység (Darab(ok)) 1
pH-érték 13
Súly (kg) 22,8
Csomagolási súly (kg) 24,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 260 x 237 x 430
Alkalmazási területek
  • Szállítási területek és gépek
  • Istálló tisztítás
  • Hordótisztítás
  • Jármű-/motormosás
  • Alkatrésztisztítás
  • Felület zsírtalanítás
  • Élelmiszert szállító tartályautók
  • Homlokzattisztítás
Tartozékok