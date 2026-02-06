A KFI 4410 lapos redős szűrő lehetővé teszi a nedves és száraz porszívózást anélkül, hogy folyamatosan meg kellene állni a szűrő cseréjéhez. Használat közben megbízhatóan biztosítja a nagy szívóteljesítményt és a por szűrését. A szabadalmaztatott szűrődobozban található lapos redős szűrő rendkívül egyszerűen és gyorsan cserélhető – anélkül, hogy érintkezésbe kerülne a szennyeződéssel: egyszerűen nyissa ki a szűrődobozt, cserélje ki a szűrőt, csukja be a szűrődobozt, és kész! Kifejezetten a Kärcher WD 4–7, KWD 4–6 és MV 4–6 nedves-száraz porszívókhoz fejlesztették ki.