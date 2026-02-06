MV 4–6, WD 4–6 Lapos-redős szűrő
Lapos redős szűrő finom és durva szennyeződések és folyadékok felszívásához szűrőcsere nélkül.
A KFI 4410 lapos redős szűrő lehetővé teszi a nedves és száraz porszívózást anélkül, hogy folyamatosan meg kellene állni a szűrő cseréjéhez. Használat közben megbízhatóan biztosítja a nagy szívóteljesítményt és a por szűrését. A szabadalmaztatott szűrődobozban található lapos redős szűrő rendkívül egyszerűen és gyorsan cserélhető – anélkül, hogy érintkezésbe kerülne a szennyeződéssel: egyszerűen nyissa ki a szűrődobozt, cserélje ki a szűrőt, csukja be a szűrődobozt, és kész! Kifejezetten a Kärcher WD 4–7, KWD 4–6 és MV 4–6 nedves-száraz porszívókhoz fejlesztették ki.
Jellemzők és előnyök
Cellulóz szűrőanyag
- Nagy szívóteljesítmény és magasszintű porszűrés a használat során.
Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
- Nedves és száraz porszívók anélkül, hogy a szűrőt is cserélni kellene.
- A lapos redős szűrő cseréje másodpercek alatt elvégezhető a szűrődoboz kiszedésével - szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
Kärcher nedves-száraz porszívókhoz WD 4–7, KWD 4–6, MV 4–6
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|barna
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|163 x 104 x 50
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Finom szennyeződés
- Durva szennyeződés
- Folyadékok