Battery Power keičiama baterija 36/25
36 V / 2,5 Ah keičiama baterija su inovatyvia „Realaus laiko“ technologija ir LCD ekranu, kuris rodo baterijos lygį. Tinka visiems įrenginiams, kurie priklauso 36 V akumuliatorinių įrenginių platformai „Battery Power“.
Kärcher 36 V / 2,5 Ah baterija tinkama naudoti visiems įrenginiams, kurie priklauso 36 V Kärcher „Battery Power“ platformai. Dėka inovatyvios „Realaus laiko“ technologijos ir LCD ekrano, visada matysite likusį baterijos veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir įkrovimo lygį. Efektyvios ličio jonų dalelės suteikia baterijai nuoseklų veikimą ir užtikrina, kad ji neišsikrautų ar neprarastų galios dėl dažno dalinio išsikrovimo (atminties efektas).
Savybės ir privalumai
Inovatyvi „Realaus laiko“ technologijaIntegruotas LCD ekranas visuomet rodo likusį akumuliatoriaus darbo laiką, įkrovimo laiką ir įkrovos būseną.
36 V Kärcher akumuliatorių platformaSkirtas naudoti su visais 36 V Kärcher „Battery Power“ platformos įrenginiais. Naudojimui su visais 36 V „Kärcher Battery Power +“ platformos įrenginiais.
Galingos ličio jonų celėsLičio jonų akumulaitorius garantuoja pastovią galią, turi apsaugą nuo savaiminio išsikrovimo, bei neturi "atminties" efekto.
Automatinis saugojimo režimas
- Prailgina dalelių tarnavimo laiką.
IPX 5 - visapusė apsauga nuo vandens
- Patikima apsauga dirbant su vandens srove.
Efektyvus temperatūros valdymas
- Puikus efektyvumas dėka išmanaus baterijos valdymo ir perkaitimo buferio.
Pažangus ličio jonų dalelių monitoringas
- Apsaugo akumuliatorių nuo perkrovimo, perkaitimo ir gilaus iškrovimo.
Tvirtas korpusas
- Karcher akumuliatorių korpusai yra itin atsparūs smūgiams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|36
|Talpa (Ah)
|2,5
|Energija (Wh)
|90
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|134 x 88 x 73