Baterijos įkroviklis 36 V

Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 36 V / 2.5 Ah „Battery Porwer“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 48 minutes ir gali būti naudojamas visoms 36 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.

Greitasis įkroviklis, skirtas 36 voltų keičiamoms baterijoms, kurios priklauso 36 V Kärcher „Battery Power“ platformai. 36 V / 2,5 Ah keičiamą baterija jis įkrauna iki 80% per 48 minutes. Be to, akumuliatoriaus korpusas turi integruotą sieninį laikiklį.

Savybės ir privalumai
Baterijos įkroviklis 36 V: Greito įkrovimo įkroviklis
Greito įkrovimo įkroviklis
36 V / 2.5 Ah Kärcher „Battery Power“ bateriją iki 80% pakrauna per 48 minutes. 36 V / 5.0 Ah Kärcher „Battery Power“ bateriją iki 80% pakrauna per 1.5 valandos.
Baterijos įkroviklis 36 V: Plačios panaudojimo galimybės
Plačios panaudojimo galimybės
Suderinamas su visais 36 V Kärcher akumuliatorių platformos akumuliatoriais.
Baterijos įkroviklis 36 V: Montuojamas prie sienos
Montuojamas prie sienos
Švariam tvirtinimui prie sienos.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorių platforma 36 V akumuliatorių platforma
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas su greito įkrovimo įkrovikliu 36 V / 2,5 Ah Battery Power akumuliatorius:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)

36 V / 5,0 Ah Battery Power akumuliatorius:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
Įkrovimo srovė (A) 2,5
Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V) 100 - 240
Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz) 50 - 60
Spalva Juoda
Svoris (kg) 0,7
Svoris (su pakuote) (kg) 0,9
Matmenys (I x P x A) (mm) 184 x 133 x 88
Baterijos įkroviklis 36 V
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