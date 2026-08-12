Baterijos įkroviklis 36 V
Greitasis įkroviklis pakrauna Kärcher 36 V / 2.5 Ah „Battery Porwer“ keičiamą bateriją iki 80% vos per 48 minutes ir gali būti naudojamas visoms 36 V baterijoms, kurios priklauso „Kärcher Battery Power“ platformai.
Greitasis įkroviklis, skirtas 36 voltų keičiamoms baterijoms, kurios priklauso 36 V Kärcher „Battery Power“ platformai. 36 V / 2,5 Ah keičiamą baterija jis įkrauna iki 80% per 48 minutes. Be to, akumuliatoriaus korpusas turi integruotą sieninį laikiklį.
Savybės ir privalumai
Greito įkrovimo įkroviklis36 V / 2.5 Ah Kärcher „Battery Power“ bateriją iki 80% pakrauna per 48 minutes. 36 V / 5.0 Ah Kärcher „Battery Power“ bateriją iki 80% pakrauna per 1.5 valandos.
Plačios panaudojimo galimybėsSuderinamas su visais 36 V Kärcher akumuliatorių platformos akumuliatoriais.
Montuojamas prie sienosŠvariam tvirtinimui prie sienos.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Akumuliatoriaus įkrovimo laikas su greito įkrovimo įkrovikliu
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36 V / 2,5 Ah Battery Power akumuliatorius:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)
36 V / 5,0 Ah Battery Power akumuliatorius:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
|Įkrovimo srovė (A)
|2,5
|Įtampa (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (V)
|100 - 240
|Dažnis (akumuliatorių įkroviklio maitinimo šaltinio) (Hz)
|50 - 60
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|184 x 133 x 88