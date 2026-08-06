WR 100
Ērta un ātra nezāļu likvidēšana: WR 100 nezāļu likvidēšanas rīks ar šasiju, 100 cm platu sprauslas stieni un integrētu sprauslas adapteri lietošanai ar karstā ūdens augstspiediena tīrītājiem.
Īpašības un ieguvumi
Nezāļu efektīva likvidēšana ar nezāļu likvidēšanas rīka un karstā ūdens augstspiediena tīrītāja optimālu kombināciju
- Iebūvētais uzgaļa adapteris pareizam ūdens daudzumam katram Kärcher karstā ūdens augstspiediena tīrītājam.
- Jaunākā Kärcher degļa tehnoloģija nodrošina optimālu ūdens temperatūru nezāļu likvidēšanai (līdz 98°C).
Laiku taupošai nezāļu likvidēšanai lielākās platībās
- 100 centimetrus plats uzgaļa stienis ar vienmērīgu ūdens sadali un augstu veiktspēju.
- Iebūvēta šasija maksimālam darba komfortam.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Savienošanas vītne
|EASY!Lock
|Svars (kg)
|1.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.8
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Efektīva un ērta nezāļu noņemšana bez ķimikālijām pašvaldības vidē
Atrast WR 100 rezerves daļas
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