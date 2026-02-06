Пистолет G 160 Q
Новый пистолет G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Karcher.
Длиннее, удобнее, эргономичнее: на 13 см более длинный пистолет с системой Quick Connect делают очистку аппаратом высокого давления еще более удобной. Более того, он является идеальной альтернативой распылителям для моек от К2 до К7, имеющим систему Quick Connect, но не относящимся к серии Full Control.
Особенности и преимущества
Система быстрого подключения Quick Connect
- Система Quick Connect для соединения пистолета и шланга высокого давления.
Байонетное соединение
- Позволяет подключать все аксессуары Керхер
Предохранитель
- Пистолет с предохранителем
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,438
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,508
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|551 x 43 x 188
Совместимая техника
- G 7.180
- K
- K 2
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact *EU
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Horizontal
- K 3 Premium
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 FJ BB
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 WCM
- K 5 WCM Plus (CEM)
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus