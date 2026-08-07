Set lavete pentru sticla de pulverizare WV
Lavete de ștergere din microfibre pentru o îndepărtare optimă a murdăriei, potrivite pe toate suprafețele netede.
Datorită sistemului de fixare cu scai, lavetele din microfibre pot fi ușor atașate la sticla de pulverizare.
Caracteristici si beneficii
Laveta din microfibre pentru ștergere
- Pentru geamuri strălucitoare.
Sistem de fixare cu scai
- Mulțumită sistemului de fixare cu scai, cârpa de ștergere din microfibre poate fi înlocuită foarte ușor și rapid.
Potrivit pentru set-ul WV Spray Extra (2.633-129.0)
Specificații tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|2
|Compoziția fibrelor textile
|80% Poliester; 15% Poliamidă
|Culoarea
|Alb
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|70 x 275 x 30
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Gresie și faianță
- Oglinzi