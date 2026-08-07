Set lavete pentru sticla de pulverizare WV

Lavete de ștergere din microfibre pentru o îndepărtare optimă a murdăriei, potrivite pe toate suprafețele netede.

Datorită sistemului de fixare cu scai, lavetele din microfibre pot fi ușor atașate la sticla de pulverizare.

Caracteristici si beneficii
Laveta din microfibre pentru ștergere
  • Pentru geamuri strălucitoare.
Sistem de fixare cu scai
  • Mulțumită sistemului de fixare cu scai, cârpa de ștergere din microfibre poate fi înlocuită foarte ușor și rapid.
Potrivit pentru set-ul WV Spray Extra (2.633-129.0)

Specificații tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 2
Compoziția fibrelor textile 80% Poliester; 15% Poliamidă
Culoarea Alb
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 70 x 275 x 30
Domenii de intrebuintare
  • Ferestre și suprafațe din sticlă
  • Gresie și faianță
  • Oglinzi
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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