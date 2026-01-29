eco!Booster 120
Egenskaper og fordeler
50% høyere energieffektivitet*
- Sparer vann
50% høyere rengjøringseffekt sammenlignet med flatstrålen
- Sparer energi
Svært allsidig i bruk
- Særlig egnet for sensitive overflater som maling eller tre
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|452 x 104 x 42
For eldre høytrykkspistoler produsert før 2010 (pistol M, 96, 97) kreves Adapter M (2.643-950.0) /
* Basert på evnen til å rengjøre 50 prosent større område enn en Kärcher standard flatstråle, med samme mengde energi og vann.
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
- Kjøretøy
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.
- Gjerder
- Områder rundt hjem og hage
