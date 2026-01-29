eco!Booster 120

Egenskaper og fordeler
50% høyere energieffektivitet*
  • Sparer vann
50% høyere rengjøringseffekt sammenlignet med flatstrålen
  • Sparer energi
Svært allsidig i bruk
  • Særlig egnet for sensitive overflater som maling eller tre
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 452 x 104 x 42

For eldre høytrykkspistoler produsert før 2010 (pistol M, 96, 97) kreves Adapter M (2.643-950.0) /
* Basert på evnen til å rengjøre 50 prosent større område enn en Kärcher standard flatstråle, med samme mengde energi og vann.

Bruksområder
  • Kjøretøy
  • For rengjøring av motorsykkel og scooter.
  • Gjerder
  • Områder rundt hjem og hage
