Hurtigkobling

For raske bytter mellom forskjellige sprøytelanser/tilbehør. Perfekt for Kärcher sprøyteenhet, egnet for tilkobling mellom pistol og sprøytelanse. Med M 22 x 1,5 innvendig gjenge.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Vekt (g) 320
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,4
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.