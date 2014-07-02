Hurtigkobling
For raske bytter mellom forskjellige sprøytelanser/tilbehør. Perfekt for Kärcher sprøyteenhet, egnet for tilkobling mellom pistol og sprøytelanse. Med M 22 x 1,5 innvendig gjenge.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tilslutningsgjenger
|M22 x 1,5
|Vekt (g)
|320
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,4
Kompatible maskiner
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