Hurtigtørkende mikrofiberklut
Ideell for bruk sammen med den mobile spyleren OC 3 for tørking etter spyling.
Den hurtigtørkende mikrofiberkluten kan absorbere en stor mengde av fuktighet og væske. Den har en behagelig tekstur og beskytter ømtålige overflater. Den måler 40 x 40 cm i størrelse.
Egenskaper og fordeler
Mikrofiber
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Fibersammensetning tekstil
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Farge
|antrasitt
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 400 x 4
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Bruksområder
- Sykler
- Sko/ Turstøvler
- Barnevogner/ Triller
- Barneleker/ Hjul til løpevogn/ Bobbycar®