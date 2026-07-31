Hurtigtørkende mikrofiberklut

Ideell for bruk sammen med den mobile spyleren OC 3 for tørking etter spyling.

Den hurtigtørkende mikrofiberkluten kan absorbere en stor mengde av fuktighet og væske. Den har en behagelig tekstur og beskytter ømtålige overflater. Den måler 40 x 40 cm i størrelse.

Egenskaper og fordeler
Mikrofiber
Spesifikasjoner

Teknisk data

Fibersammensetning tekstil 80 % Polyester, 20 % Polyamid
Farge antrasitt
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 400 x 400 x 4
Bruksområder
  • Sykler
  • Sko/ Turstøvler
  • Barnevogner/ Triller
  • Barneleker/ Hjul til løpevogn/ Bobbycar®