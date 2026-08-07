Dysza trójstopniowa, 050

Szybkie i wygodne przełączanie strumienia dyszy. Możliwość wyboru pomiędzy wysokociśnieniowym strumieniem punktowym (0°), płaskim (25°) oraz niskociśnieniowym strumieniem płaskim (40°). W urządzeniach z inżektorem płaski strumień niskociśnieniowy służy do zasysania i nanoszenia środka czyszczącego.

Dysza potrójna z ręcznym przełączaniem dyszy. Solidna, wytrzymała, nie zatyka się. Wygodny wybór wysokociśnieniowego strumienia punktowego (0°), wysokociśnieniowego strumienia płaskiego (25°) oraz niskociśnieniowego strumienia płaskiego (40°). Do urządzeń z inżektorem, niskociśnieniowy strumień płaski służy do zasysania i nanoszenia środka czyszczącego.

Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne (bar) 300
Rozmiar dyszy ( ) 50
Temperatura (°C) maks. 80
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,3