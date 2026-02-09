Skuteczne i dokładne czyszczenie delikatnych powierzchni nigdy nie było tak łatwe, szybkie i ekonomiczne. Dzięki wydajności czyszczenia, która jest o 50 procent wyższa przy takim samym zużyciu zasobów, eco!Booster oferuje o 50 procent wyższą wydajność pod względem zużycia wody i energii w porównaniu z dyszą płaskostrumieniową. Potwierdził to niezależny instytut badawczy. Dzięki temu czyszczenie jest bardzo dokładne i szybkie, a jednocześnie pozwala zaoszczędzić czas, wodę i energię. Dzięki bardzo równomiernej pracy zanieczyszczenia są usuwane naprawdę skutecznie i nawet wrażliwe materiały, takie jak malowane powierzchnie lub drewno, mogą być czyszczone bez obaw. Jednocześnie eco!Booster oferuje imponującą obsługę: pomimo wyższej wydajności czyszczenia, postrzegany poziom hałasu podczas użytkowania jest o 25 procent niższy niż w przypadku standardowej dyszy płaskostrumieniowej Kärcher. Po zdjęciu nasadki z lancy spryskującej można uporać się z uporczywymi zanieczyszczeniami. eco!Booster 180 nadaje się do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher klasy K 7.