eco!Booster 180
Idealny do delikatnych powierzchni – eco!Booster oferuje o 50% większą wydajność czyszczenia w porównaniu ze standardową dyszą płaskostrumieniową Kärcher, oszczędzając wodę, energię i czas.
Skuteczne i dokładne czyszczenie delikatnych powierzchni nigdy nie było tak łatwe, szybkie i ekonomiczne. Dzięki wydajności czyszczenia, która jest o 50 procent wyższa przy takim samym zużyciu zasobów, eco!Booster oferuje o 50 procent wyższą wydajność pod względem zużycia wody i energii w porównaniu z dyszą płaskostrumieniową. Potwierdził to niezależny instytut badawczy. Dzięki temu czyszczenie jest bardzo dokładne i szybkie, a jednocześnie pozwala zaoszczędzić czas, wodę i energię. Dzięki bardzo równomiernej pracy zanieczyszczenia są usuwane naprawdę skutecznie i nawet wrażliwe materiały, takie jak malowane powierzchnie lub drewno, mogą być czyszczone bez obaw. Jednocześnie eco!Booster oferuje imponującą obsługę: pomimo wyższej wydajności czyszczenia, postrzegany poziom hałasu podczas użytkowania jest o 25 procent niższy niż w przypadku standardowej dyszy płaskostrumieniowej Kärcher. Po zdjęciu nasadki z lancy spryskującej można uporać się z uporczywymi zanieczyszczeniami. eco!Booster 180 nadaje się do wszystkich myjek ciśnieniowych Kärcher klasy K 7.
Cechy i zalety
O 50% wyższa wydajność czyszczenia w porównaniu ze standardową dyszą płaskostrumieniową Kärcher.
- Dokładne, szybkie i bardziej zrównoważone czyszczenie.
O 50% większa efektywność wykorzystania wody*
- Oszczędność wody.
O 50% większa efektywność energetyczna*
- Oszczędność energii.
Postrzegana redukcja hałasu do 25%**
- Cichsza praca podczas użytkowania.
Zdejmowana końcówka
- Elastyczność w użyciu i przechowywaniu.
Zdejmowanie osprzętu jedną ręką za pomocą przycisków zwalniających
- Łatwa i wygodna deinstalacja.
Bardzo wszechstronny w użyciu
- Nadaje się do wrażliwych powierzchni, takich jak farba lub drewno.
Kompatybilny ze wszystkimi myjkami wysokociśnieniowymi Kärcher klasy K 7
- Idealnie nadaje się do rozbudowy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|615 x 108 x 51
Do pistoletów sprzed 2010 roku (pistolet M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) jest wymagany. /
* W oparciu o możliwość czyszczenia o 50% większej powierzchni niż standardowy płaski strumień Kärcher przy tej samej ilości zużytej energii i wody. /
** W porównaniu z postrzeganym poziomem hałasu podczas korzystania ze standardowej dyszy płaskostrumieniowej Kärcher. Dokładna wartość może się różnić w zależności od używanego urządzenia.
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 7 Promo
Zastosowania
- Mycie samochodów
- Do czyszczenia motorów i skuterów.
- Elewacje małych domów
- Ogrodzenia
- Teren wokół domu i ogród
