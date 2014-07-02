FRV 30
Dzięki zintegrowanemu automatycznemu zasysaniu brudnej wody myjka FRV 30 sprawia, że czyszczenie powierzchni jest jeszcze wydajniejsze. Nie ma już potrzeby płukania podłogi po czyszczeniu, gdyż brudną wodę można usuwać poprzez dołączony wąż ssący o długości 5 m. Do dodatkowych zalet należą niepozostawiające śladów rolki sterujące i podwójne łożyska ceramiczne. Zestaw dyszy odpowiedni do urządzenia należy zamówić oddzielnie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|M 18
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,6
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.