FRV 30

Dzięki zintegrowanemu automatycznemu zasysaniu brudnej wody myjka FRV 30 sprawia, że czyszczenie powierzchni jest jeszcze wydajniejsze. Nie ma już potrzeby płukania podłogi po czyszczeniu, gdyż brudną wodę można usuwać poprzez dołączony wąż ssący o długości 5 m. Do dodatkowych zalet należą niepozostawiające śladów rolki sterujące i podwójne łożyska ceramiczne. Zestaw dyszy odpowiedni do urządzenia należy zamówić oddzielnie.