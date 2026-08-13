Wyposażenie dodatkowe do myjek wysokociśnieniowych o prędkości przepływu wody 1100–1300 l/h: iSolar 400 to napędzana przepływem wody szczotka o szerokości roboczej 400 mm. Szczególnie nadaje się do czyszczenia małych i średnich systemów fotowoltaicznych, ponieważ jest lekka i łatwa w obsłudze. Oznacza to, że łatwo i wygodnie można czyścić nawet systemy zamontowane na wysokości.