iSolar 400 Advanced

Napędzana przepływem wody szczotka dyskowa iSolar 400 (szerokość robocza 400 mm) jest przeznaczona do prędkości przepływu wody 1100–1300 l/h. Służy do czyszczenia małych i średnich systemów fotowoltaicznych (w tym systemów montowanych na wysokości).

Wyposażenie dodatkowe do myjek wysokociśnieniowych o prędkości przepływu wody 1100–1300 l/h: iSolar 400 to napędzana przepływem wody szczotka o szerokości roboczej 400 mm. Szczególnie nadaje się do czyszczenia małych i średnich systemów fotowoltaicznych, ponieważ jest lekka i łatwa w obsłudze. Oznacza to, że łatwo i wygodnie można czyścić nawet systemy zamontowane na wysokości.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h) 1100 / 1300
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 40
Gwint przyłącza M 18
Średnica (mm) 400
Waga z opakowaniem (kg) 2,5
Zastosowania
  • Czyszczenie systemów paneli fotowoltaicznych
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.