iSolar 400 Advanced
Napędzana przepływem wody szczotka dyskowa iSolar 400 (szerokość robocza 400 mm) jest przeznaczona do prędkości przepływu wody 1100–1300 l/h. Służy do czyszczenia małych i średnich systemów fotowoltaicznych (w tym systemów montowanych na wysokości).
Wyposażenie dodatkowe do myjek wysokociśnieniowych o prędkości przepływu wody 1100–1300 l/h: iSolar 400 to napędzana przepływem wody szczotka o szerokości roboczej 400 mm. Szczególnie nadaje się do czyszczenia małych i średnich systemów fotowoltaicznych, ponieważ jest lekka i łatwa w obsłudze. Oznacza to, że łatwo i wygodnie można czyścić nawet systemy zamontowane na wysokości.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|1100 / 1300
|Temperatura doprowadzanej wody (°C)
|maks. 40
|Gwint przyłącza
|M 18
|Średnica (mm)
|400
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,5
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Czyszczenie systemów paneli fotowoltaicznych
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.