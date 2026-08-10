Zestaw ściereczek do posadzek delikatnych Sensitive EasyFix
Zestaw ściereczek do posadzek delikatnych Sensitive EasyFix z dwiema wysokiej jakości, miękkimi ściereczkami do posadzek.
Zestaw ściereczek podłogowych Sensitive zawiera dwie ściereczki wykonane z bardzo miękkich włókien, które przenoszą mniej wilgoci i ciepła na posadzkę. Oznacza to, że nawet wrażliwe posadzki o zamkniętej strukturze mogą być czyszczone parą w bardzo delikatny sposób. Dzięki systemowi mocowania na rzep ściereczki można łatwo i szybko przymocować do dyszy podłogowej EasyFix parownicy: wystarczy przycisnąć ściereczkę do czyszczenia posadzek do dyszy podłogowej EasyFix i gotowe. Podczas pracy ściereczka pozostaje dobrze zamocowana na swoim miejscu — nawet czyszczenie narożników i krawędzi nie sprawia trudności. Po pracy zużytą ściereczkę można zdjąć z dyszy podłogowej EasyFix bez kontaktu z zanieczyszczeniami: w tym celu wystarczy nadepnąć przymocowany do ściereczki i pociągnąć dyszę do góry.
Cechy i zalety
Do szczególnie delikatnego czyszczenia
System mocowania pada za pomocą rzepów
Ściagacz pada
Pad z mikrofibry dokładnie przylega do dyszy podłogowej.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Twarde posadzki o zamkniętej strukturze
- Podłogi twarde
- Płytki