Zestaw uniwersalnych ściereczek podłogowych EasyFix
Uniwersalne ściereczki do czyszczenia posadzek wykonane z wysokiej jakości delikatnych włókien idealnie nadają się do usuwania uporczywych zanieczyszczeń za pomocą parownicy.
Zestaw ściereczek do czyszczenia posadzek EasyFix zawiera dwie bardzo chłonne, wytrzymałe ściereczki do posadzek wykonane z wysokiej jakości delikatnego włókna do dyszy podłogowej EasyFix. Materiał tekstylny o specjalnej strukturze pętelek zapewnia szczególnie dobre zbieranie zanieczyszczeń. Wysoka przepuszczalność pary zapewnia doskonałe i higieniczne efekty czyszczenia — nawet narożniki i krawędzie można wyczyścić w mgnieniu oka. Dzięki systemowi mocowania na rzep ściereczki do czyszczenia posadzek można łatwo i szybko przymocować do dyszy podłogowej parownicy: wystarczy przycisnąć je do dyszy podłogowej EasyFix i gotowe. Podczas pracy ściereczka pozostaje dobrze zamocowana i nie może się zsunąć. Po zakończeniu czyszczenia zużytą ściereczkę można zdjąć z dyszy podłogowej EasyFix bez kontaktu z zanieczyszczeniami: wystarczy nadepnąć na stopkę ściereczki i pociągnąć dyszę podłogową do góry.
Cechy i zalety
Wysokiej klasy mikrofibraSpecjalna struktura pętli w ściereczce zapewnia szczególnie skuteczne zbieranie zanieczyszczeń i dokładne czyszczenie wszystkich twardych powierzchni o zamkniętej strukturze. Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
System mocowania pada za pomocą rzepówProste zakładanie pada na dyszę podłogową. Pewne mocowanie pada na dyszy podłogowej.
Ściagacz padaZmiana pada odbywa się bez kontaktu rąk z brudem. Obszar zastosowania (np. oddzielenie kuchni od łazienki) można odnotować w przeznaczonym na to polu na klapce na stopę.
Pad z mikrofibry dokładnie przylega do dyszy podłogowej.
- Ułatwione czyszczenie w kątach i innych trudno dostępnych miejscach.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Twarde posadzki o zamkniętej strukturze
- Podłogi twarde
- Płytki