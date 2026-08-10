Zestaw ściereczek do czyszczenia posadzek EasyFix zawiera dwie bardzo chłonne, wytrzymałe ściereczki do posadzek wykonane z wysokiej jakości delikatnego włókna do dyszy podłogowej EasyFix. Materiał tekstylny o specjalnej strukturze pętelek zapewnia szczególnie dobre zbieranie zanieczyszczeń. Wysoka przepuszczalność pary zapewnia doskonałe i higieniczne efekty czyszczenia — nawet narożniki i krawędzie można wyczyścić w mgnieniu oka. Dzięki systemowi mocowania na rzep ściereczki do czyszczenia posadzek można łatwo i szybko przymocować do dyszy podłogowej parownicy: wystarczy przycisnąć je do dyszy podłogowej EasyFix i gotowe. Podczas pracy ściereczka pozostaje dobrze zamocowana i nie może się zsunąć. Po zakończeniu czyszczenia zużytą ściereczkę można zdjąć z dyszy podłogowej EasyFix bez kontaktu z zanieczyszczeniami: wystarczy nadepnąć na stopkę ściereczki i pociągnąć dyszę podłogową do góry.