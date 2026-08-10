Zestaw uniwersalnych ściereczek podłogowych EasyFix

Uniwersalne ściereczki do czyszczenia posadzek wykonane z wysokiej jakości delikatnych włókien idealnie nadają się do usuwania uporczywych zanieczyszczeń za pomocą parownicy.

Zestaw ściereczek do czyszczenia posadzek EasyFix zawiera dwie bardzo chłonne, wytrzymałe ściereczki do posadzek wykonane z wysokiej jakości delikatnego włókna do dyszy podłogowej EasyFix. Materiał tekstylny o specjalnej strukturze pętelek zapewnia szczególnie dobre zbieranie zanieczyszczeń. Wysoka przepuszczalność pary zapewnia doskonałe i higieniczne efekty czyszczenia — nawet narożniki i krawędzie można wyczyścić w mgnieniu oka. Dzięki systemowi mocowania na rzep ściereczki do czyszczenia posadzek można łatwo i szybko przymocować do dyszy podłogowej parownicy: wystarczy przycisnąć je do dyszy podłogowej EasyFix i gotowe. Podczas pracy ściereczka pozostaje dobrze zamocowana i nie może się zsunąć. Po zakończeniu czyszczenia zużytą ściereczkę można zdjąć z dyszy podłogowej EasyFix bez kontaktu z zanieczyszczeniami: wystarczy nadepnąć na stopkę ściereczki i pociągnąć dyszę podłogową do góry.

Cechy i zalety
Zestaw uniwersalnych ściereczek podłogowych EasyFix: Wysokiej klasy mikrofibra
Wysokiej klasy mikrofibra
Specjalna struktura pętli w ściereczce zapewnia szczególnie skuteczne zbieranie zanieczyszczeń i dokładne czyszczenie wszystkich twardych powierzchni o zamkniętej strukturze. Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Zestaw uniwersalnych ściereczek podłogowych EasyFix: System mocowania pada za pomocą rzepów
System mocowania pada za pomocą rzepów
Proste zakładanie pada na dyszę podłogową. Pewne mocowanie pada na dyszy podłogowej.
Zestaw uniwersalnych ściereczek podłogowych EasyFix: Ściagacz pada
Ściagacz pada
Zmiana pada odbywa się bez kontaktu rąk z brudem. Obszar zastosowania (np. oddzielenie kuchni od łazienki) można odnotować w przeznaczonym na to polu na klapce na stopę.
Pad z mikrofibry dokładnie przylega do dyszy podłogowej.
  • Ułatwione czyszczenie w kątach i innych trudno dostępnych miejscach.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 345 x 115 x 10
Zastosowania
  • Twarde posadzki o zamkniętej strukturze
  • Podłogi twarde
  • Płytki