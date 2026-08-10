Zestaw wszechstronnych ściereczek podłogowych EasyFix
Zestaw wszechstronnych ściereczek do czyszczenia posadzek EasyFix. Do różnych zanieczyszczeń i posadzek. Od delikatnych, szczelnych posadzek po uporczywe zanieczyszczenia na płytkach.
Zestaw wszechstronnych ściereczek do czyszczenia posadzek EasyFix zawiera trzy różne ściereczki do higienicznego czyszczenia posadzek za pomocą parownicy. Ściereczka Sensitive ma zmniejszoną przepuszczalność pary — idealna do delikatnych posadzek o zamkniętej strukturze. Ściereczka Ultra Abrasive ma wyższą zawartość włókien ściernych, co zapewnia szczególnie łatwe usuwanie uporczywych zanieczyszczeń. Ściereczka Abrasive wspomaga usuwanie zanieczyszczeń za pomocą włókien ściernych i zapewnia doskonałe zbieranie zanieczyszczeń dzięki dodatkowym miękkim elementom tekstylnym, na przykład podczas wycierania po czyszczeniu ściereczką Ultra Abrasive. Dzięki systemowi mocowania na rzep ściereczki można łatwo i szybko przymocować do dyszy podłogowej parownicy: wystarczy przycisnąć ściereczkę do czyszczenia posadzek do dyszy podłogowej EasyFix i gotowe. Podczas pracy ściereczka pozostaje dobrze zamocowana na swoim miejscu. Po zakończeniu czyszczenia zużytą ściereczkę można zdjąć z dyszy podłogowej EasyFix bez kontaktu z zanieczyszczeniami: wystarczy nadepnąć na stopkę ściereczki i pociągnąć dyszę podłogową do góry.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości mieszanka włókien
- Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
- Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
System mocowania pada za pomocą rzepów
- Proste zakładanie pada na dyszę podłogową.
- Pewne mocowanie pada na dyszy podłogowej.
Ściagacz pada
- Zmiana pada odbywa się bez kontaktu rąk z brudem.
- Obszar zastosowania (np. oddzielenie kuchni od łazienki) można odnotować w przeznaczonym na to polu na klapce na stopę.
Pad z mikrofibry dokładnie przylega do dyszy podłogowej.
- Ułatwione czyszczenie w kątach i innych trudno dostępnych miejscach.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Czyszczenie kamienia
- Podłogi twarde
- Płytki