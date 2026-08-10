Zestaw wszechstronnych ściereczek do czyszczenia posadzek EasyFix zawiera trzy różne ściereczki do higienicznego czyszczenia posadzek za pomocą parownicy. Ściereczka Sensitive ma zmniejszoną przepuszczalność pary — idealna do delikatnych posadzek o zamkniętej strukturze. Ściereczka Ultra Abrasive ma wyższą zawartość włókien ściernych, co zapewnia szczególnie łatwe usuwanie uporczywych zanieczyszczeń. Ściereczka Abrasive wspomaga usuwanie zanieczyszczeń za pomocą włókien ściernych i zapewnia doskonałe zbieranie zanieczyszczeń dzięki dodatkowym miękkim elementom tekstylnym, na przykład podczas wycierania po czyszczeniu ściereczką Ultra Abrasive. Dzięki systemowi mocowania na rzep ściereczki można łatwo i szybko przymocować do dyszy podłogowej parownicy: wystarczy przycisnąć ściereczkę do czyszczenia posadzek do dyszy podłogowej EasyFix i gotowe. Podczas pracy ściereczka pozostaje dobrze zamocowana na swoim miejscu. Po zakończeniu czyszczenia zużytą ściereczkę można zdjąć z dyszy podłogowej EasyFix bez kontaktu z zanieczyszczeniami: wystarczy nadepnąć na stopkę ściereczki i pociągnąć dyszę podłogową do góry.