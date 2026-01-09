Det flerfunktionella spolhandtaget lämpar sig särskilt för bevattning av olika växter med olika behov. Det flerfunktionella spolhandtaget har även tre spolbilder: Dusch, punktstråle och konisk stråle. Växt- och blomsterrabatter är enkla att vattna (dusch och konisk stråle), och altaner och trädgårdsmöbler kan rengöras från grov smuts (punktstråle). Detta gör det flerfunktionella spolhandtaget perfekt för både bevattning och rengöring. Spolhandtaget är även försett med en låsbar utlösare på handtaget, vilket ger smidig hantering och konstant vattenflöde. Med hjälp av den ergonomiska reglerventilen, som kan manövreras med en hand, kan även vattenflödet anpassas efter behov. Förresten: Kärchers munstycken är kompatibla med alla tillgängliga klicksystem och kan utan problem kopplas till din trädgårdsslang.