Flerfunktionellt spolhandtag
Det enkla flerfunktionella spolhandtaget med tre spolbilder: Dusch, punktstråle och konisk stråle. Tack vare den låsbara utlösaren är den idealisk för kontinuerlig bevattning av många olika växter.
Det flerfunktionella spolhandtaget lämpar sig särskilt för bevattning av olika växter med olika behov. Det flerfunktionella spolhandtaget har även tre spolbilder: Dusch, punktstråle och konisk stråle. Växt- och blomsterrabatter är enkla att vattna (dusch och konisk stråle), och altaner och trädgårdsmöbler kan rengöras från grov smuts (punktstråle). Detta gör det flerfunktionella spolhandtaget perfekt för både bevattning och rengöring. Spolhandtaget är även försett med en låsbar utlösare på handtaget, vilket ger smidig hantering och konstant vattenflöde. Med hjälp av den ergonomiska reglerventilen, som kan manövreras med en hand, kan även vattenflödet anpassas efter behov. Förresten: Kärchers munstycken är kompatibla med alla tillgängliga klicksystem och kan utan problem kopplas till din trädgårdsslang.
Egenskaper och fördelar
Ergonomisk reglerventil
- Reglering av flödets hastighet med en hand.
Enkel låsning av utlösarhandtaget
- För smidig och kontinuerlig bevattning.
Tre steglöst reglerbara spolbilder: Duschstråle, punktstråle och konisk stråle
- Idealisk för bevattning (konisk stråle och dusch) och rengöring (punktstråle).
Självtömmande
- Optimalt skydd mot frostskador.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Gul
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|215 x 57 x 113
Standardutrustning
- Antal spraymönster: 3
- Låsning på handtaget
- Vattenmängden kan regleras
- Självtömningsfunktion
Användningsområden
- Vattna växter
- Blom- och grönsaksrabatter
- För rengöring av lätt smutsade ytor
Tillbehör
Flerfunktionellt spolhandtag Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.