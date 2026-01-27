Slangvagn HT 2.20 Set
Den kompakta och mobila slangvagnen med extra bred bas för maximal stabilitet, 20 m Kärcher-slang, bevattningstillbehör, munstycke samt ett höjdjusterbart handtag.
Den stabila och robusta slangvagnen möjliggör platsbesparande förvaring av trädgårdsslangen och är mycket praktisk att använda. Slangen kan rullas upp säkert med hjälp av den ergonomiska veven. Slangvagnen briljerar också med sin extra breda bas som ger maximal stabilitet, samt sin UV- och frostbeständighet. Paketet kommer med en 20 m lång slang, bevattningstillbehör och ett munstycke. Tack vare de innovativa snabbkopplingsspakarna kan teleskophandtaget enkelt justeras till rätt höjd eller föras hela vägen ner. Kärcher lämnar 5 års tillverkargaranti. Slangvagnen levereras färdigmonterad.
Egenskaper och fördelar
Hög stabilitet och robusthet
Snappkoppling som säkrar teleskophandtaget
Vikbart handtag
Redo att användas direkt
Slangkoppling
Fästning av slangändar
Specifikationer
Tekniska data
|Slanglängd (m)
|20
|Slangdiameter (mm)
|13
|Slangkapacitet (m)
|40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
|Sprängtryck (bar)
|24
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|2,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|7,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|460 x 475 x 840
Följande ingår
- Slangkoppling: 3 Del(ar)
- Slangkoppling med Aqua Stop: 1 Del(ar)
- Krananslutning G 3/4 med G 1/2 reduceringsnippel: 1 Del(ar)
- Munstycke: 1 Del(ar)
- PrimoFlex slang 1/2": 20 m
Standardutrustning
- Set
