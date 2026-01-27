Slangvinda HR 4.20 Set

För slangförvaring på väggen och som mobil slangvinda: satsen HR 4.30 med 30 m slang, tillbehör och munstyckshållare erbjuder båda alternativen för att ge flexibel bevattning.

En praktisk lösning. Dubbel funktionalitet. Denna slangvinda används både för att förvara slangen på väggen och mobil användning i trädgården. Munstycken och spolrör kan hängas på väggfästet och är alltid nära till hands. HR 4.30 kan enkelt avlägsnas från hållaren och är enkel att bära tack vare det ergonomiska handtaget. Med hjälp av det frigående vevhandtaget kan trädgårdsslangen lätt rullas in och förvaras snyggt och prydligt, utan böjar eller irriterande trassel. Produkten briljerar också med sin kompakta design och höga stabilitet som dess låga tyngdpunkten ger, samt 30 m trädgårdsslang, kopplingar, kranadapter och munstycke. Slangvindan är färdigmonterad och redo för omedelbar användning. Produkten är också UV- och frostbeständig, vilket gör att den håller länge och är robust nog att klara av daglig användning. Kärcher erbjuder också 5 års tillverkargaranti.

Egenskaper och fördelar
Slangvinda HR 4.20 Set: 2-i-1-funktion: väggmonterad och mobil slangvinda i ett
Slangvinda HR 4.20 Set: Praktisk munstyckshållare
Slangvinda HR 4.20 Set: Väggfäste
Vikbart handtag
Kompakt storlek
Redo att användas direkt
Slangkoppling
Specifikationer

Tekniska data

Slanglängd (m) 30
Slangkapacitet (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Sprängtryck (bar) 24
Färg Svart
Vikt (kg) 2
Vikt inkl. förpackning (kg) 6,9
Mått (L × B × H) (mm) 363 x 475 x 500

Följande ingår

  • Slangkoppling: 3 Del(ar)
  • Slangkoppling med Aqua Stop: 1 Del(ar)
  • Krananslutning G 3/4 med G 1/2 reduceringsnippel: 1 Del(ar)
  • Munstycke: 1 Del(ar)
  • PrimoFlex slang 1/2": 30 m

Standardutrustning

  • Set
  • Munstyckshållare
  • Väggkonsol inkl. skruvar och pluggar
Slangvinda HR 4.20 Set
  • Bevattning av trädgården
