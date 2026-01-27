Slangvagn HT 4
Allt under kontroll: slangvagnen får pluspoäng med sin robusta slangrulle, extra breda bas för maximal stabilitet, precis slangguide och höjdjusterbart handtag.
Den stabila och robusta slangvagnen möjliggör platsbesparande förvaring av trädgårdsslangen och är mycket enkel att använda. Slangen kan tillförlitligt och jämnt rullas upp med hjälp av den ergonomiska veven och den hållbara slangguiden. Slangvagnen får också pluspoäng med sin extra breda bas för maximal stabilitet samt sin UV- och frostsäkerhet. Tack vare de innovativa snabbspärrarna kan det teleskopiska handtaget enkelt justeras till rätt höjd eller sänkas helt ner. Framför allt säkerställer det att den kan förvaras platsbesparande. Kärcher erbjuder 5 års garanti på tillverkning. Slangvagnen levereras färdigmonterad.
Egenskaper och fördelar
Hög stabilitet och robusthet
Slangguide
Snappkoppling som säkrar teleskophandtaget
Ergonomiskt handtag
Vikbart handtag
Slangkoppling
Fästning av slangändar
Specifikationer
Tekniska data
|Slangkapacitet (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|3,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|565 x 475 x 896
Standardutrustning
- Slangguide
Videos
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- K3 FJ Home
- K3 Horizontal
- K3 Power Control Car & Home
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Classic
- K4 Power Control Flex
- K4 Power Control Flex Home
- K4 Power Control Home
- K4 Power Control Home Flex Wood
- K4 Premium Power Control Flex
- K4 Premium Power Control Home Wood
- K5 Basic
- K5 Classic
- K5 Classic Home
Tidigare års produkter
- K 2 Basic
- K 2 Car & Home T50
- K 2 Full Control
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium House *EU
- K 2.100
- K 2.14 PLUS T50 *EU
- K 2.14 plus
- K 2.15 Plus
- K 2.20 M
- K 2.325
- K 2.400
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.150 T 250
- K 3.91 MD plus
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Home Wood
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.55 M & T 200
Användningsområden
- Bevattning av trädgården