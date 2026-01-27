Den stabila och robusta slangvagnen möjliggör platsbesparande förvaring av trädgårdsslangen och är mycket enkel att använda. Slangen kan tillförlitligt och jämnt rullas upp med hjälp av den ergonomiska veven och den hållbara slangguiden. Slangvagnen får också pluspoäng med sin extra breda bas för maximal stabilitet samt sin UV- och frostsäkerhet. Tack vare de innovativa snabbspärrarna kan det teleskopiska handtaget enkelt justeras till rätt höjd eller sänkas helt ner. Framför allt säkerställer det att den kan förvaras platsbesparande. Kärcher erbjuder 5 års garanti på tillverkning. Slangvagnen levereras färdigmonterad.