Slangvagn HT 4

Allt under kontroll: slangvagnen får pluspoäng med sin robusta slangrulle, extra breda bas för maximal stabilitet, precis slangguide och höjdjusterbart handtag.

Den stabila och robusta slangvagnen möjliggör platsbesparande förvaring av trädgårdsslangen och är mycket enkel att använda. Slangen kan tillförlitligt och jämnt rullas upp med hjälp av den ergonomiska veven och den hållbara slangguiden. Slangvagnen får också pluspoäng med sin extra breda bas för maximal stabilitet samt sin UV- och frostsäkerhet. Tack vare de innovativa snabbspärrarna kan det teleskopiska handtaget enkelt justeras till rätt höjd eller sänkas helt ner. Framför allt säkerställer det att den kan förvaras platsbesparande. Kärcher erbjuder 5 års garanti på tillverkning. Slangvagnen levereras färdigmonterad.

Egenskaper och fördelar
Slangvagn HT 4: Hög stabilitet och robusthet
Hög stabilitet och robusthet
Slangvagn HT 4: Slangguide
Slangguide
Slangvagn HT 4: Snappkoppling som säkrar teleskophandtaget
Snappkoppling som säkrar teleskophandtaget
Ergonomiskt handtag
Vikbart handtag
Slangkoppling
Fästning av slangändar
Specifikationer

Tekniska data

Slangkapacitet (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Färg Svart
Vikt (kg) 3,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 5,8
Mått (L × B × H) (mm) 565 x 475 x 896

Standardutrustning

  • Slangguide
Slangvagn HT 4
Slangvagn HT 4
Videos
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Bevattning av trädgården
Tillbehör