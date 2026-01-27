Den stabila och robusta slangvagnen möjliggör platsbesparande förvaring av trädgårdsslangen och är mycket praktisk att använda. Slangen kan säkert rullas upp med hjälp av den ergonomiska veven. Slangvagnen briljerar också med sin extra breda bas som ger maximal stabilitet, samt sin UV- och frostbeständighet. Tack vare de innovativa snabbkopplingsspakarna kan teleskophandtaget enkelt justeras till rätt höjd eller föras hela vägen ner. Kärcher lämnar 5 års tillverkargaranti. Slangvagnen levereras färdigmonterad.