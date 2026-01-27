Slangvagn HT 2

Den mobila och stabila slangvagnen imponerar med sin extra breda bas som ger maximal stabilitet. En kompakt modell med höjdjusterbart handtag för mindre trädgårdar. 

Den stabila och robusta slangvagnen möjliggör platsbesparande förvaring av trädgårdsslangen och är mycket praktisk att använda. Slangen kan säkert rullas upp med hjälp av den ergonomiska veven. Slangvagnen briljerar också med sin extra breda bas som ger maximal stabilitet, samt sin UV- och frostbeständighet. Tack vare de innovativa snabbkopplingsspakarna kan teleskophandtaget enkelt justeras till rätt höjd eller föras hela vägen ner. Kärcher lämnar 5 års tillverkargaranti. Slangvagnen levereras färdigmonterad. 

Egenskaper och fördelar
Slangvagn HT 2: Hög stabilitet och robusthet
Hög stabilitet och robusthet
Slangvagn HT 2: Snappkoppling som säkrar teleskophandtaget
Snappkoppling som säkrar teleskophandtaget
Slangvagn HT 2: Vikbart handtag
Vikbart handtag
Slangkoppling
Fästning av slangändar
Specifikationer

Tekniska data

Slangkapacitet (m) 40 (1/2") / 20 (5/8") / 25 (3/4")
Färg Svart
Vikt (kg) 2,8
Vikt inkl. förpackning (kg) 5
Mått (L × B × H) (mm) 460 x 475 x 840
Användningsområden
  • Bevattning av trädgården
