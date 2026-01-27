Slangvinda HR 4
För slangförvaring på väggen och som mobil slangvinda: HR 4 erbjuder båda alternativen och kan enkelt tas ner från väggen för flexibel bevattning.
En praktisk lösning. Dubbel funktionalitet. Denna slangvinda används både för att förvara slangen på väggen och mobil användning i trädgården. Munstycken och spolrör kan hängas på väggfästet och är alltid nära till hands. HR 4 kan enkelt avlägsnas från hållaren och är enkel att bära tack vare det ergonomiska handtaget. Med hjälp av det frigående vevhandtaget kan trädgårdsslangen lätt rullas in och förvaras snyggt och prydligt, utan böjar eller irriterande trassel. Produkten briljerar också med sin kompakta design och höga stabilitet som dess låga tyngdpunkten ger. Slangvindan är färdigmonterad och redo för omedelbar användning. Produkten är också UV- och frostbeständig, vilket gör att den håller länge och är robust nog att klara av daglig användning. Kärcher erbjuder också 5 års tillverkargaranti.
Egenskaper och fördelar
2-i-1-funktion: väggmonterad och mobil slangvinda i ett
Praktisk munstyckshållare
Väggfäste
Vikbart handtag
Kompakt storlek
Redo att användas direkt
Slangkoppling
Specifikationer
Tekniska data
|Slangkapacitet (m)
|40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|3,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|363 x 475 x 500
Standardutrustning
- Munstyckshållare
- Väggkonsol inkl. skruvar och pluggar
Användningsområden
- Bevattning av trädgården