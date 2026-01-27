Slangvagn HT 3
Mobil och stabil: Slangvagnen för medelstora trädgårdar imponerar med sin extra breda bas för maximal stabilitet och sitt höjdjusterbara handtag. Munstyckshållare medföljer.
Den stabila och robusta slangvagnen möjliggör platsbesparande förvaring av trädgårdsslangen och är mycket praktisk att använda. Slangen kan säkert rullas upp med hjälp av den ergonomiska veven. Slangvagnen briljerar också med sin extra breda bas som ger maximal stabilitet, UV- och frostbeständighet och en praktisk munstyckshållare på handtaget. Tack vare de innovativa snabbkopplingsspakarna kan teleskophandtaget enkelt justeras till rätt höjd eller föras hela vägen ner. Kärcher lämnar 5 års garanti. Slangvagnen levereras färdigmonterad.
Egenskaper och fördelar
Hög stabilitet och robusthet
Praktisk munstyckshållare
Snappkoppling som säkrar teleskophandtaget
Ergonomiskt handtag
Vikbart handtag
Slangkoppling
Fästning av slangändar
Specifikationer
Tekniska data
|Slangkapacitet (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|3,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|565 x 475 x 896
Standardutrustning
- Munstyckshållare
Användningsområden
- Bevattning av trädgården