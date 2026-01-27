Slangvinda HR 2.10 Set
Komplett sats för enkel bevattning och platsbesparande slangförvaring. Redo för omedelbar användning med en 10 m Kärcher-trädgårdsslang, kopplingar, kranadapter och munstycke.
Mobil användning möter kompakt förvaring: slangvindan säkerställer enkel bevattning och platsbesparande förvaring av trädgårdsslangen. Den kompletta satsen innehåller en 10 m lång trädgårdsslang, kopplingar, kranadaptrar och ett trädgårdsmunstycke. Med hjälp av det frigående vevhandtaget kan trädgårdsslangen enkelt rullas upp och förvaras snyggt och prydligt, utan böjar eller irriterande trassel. Produkten briljerar också med sin kompakta design, ergonomiskt handtag för enkel transport och hög stabilitet tack vare den låga tyngdpunkten. Produkten är också UV- och frostbeständig. Kärchers slangförvaringsprodukter kännetecknas av sin robusthet och långa hållbarhet och levereras med 5 års tillverkargaranti. Slangvindan levereras färdigmonterad.
Egenskaper och fördelar
Vikbart handtag
Kompakt storlek
Redo att användas direkt
Slangkoppling
Specifikationer
Tekniska data
|Slanglängd (m)
|10
|Slangdiameter (mm)
|13
|Slangkapacitet (m)
|Max. 30 (1/2") / Max. 20 (5/8") / Max. 15 (3/4")
|Sprängtryck (bar)
|24
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|1,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|4
|Mått (L × B × H) (mm)
|300 x 475 x 350
Följande ingår
- Slangkoppling: 3 Del(ar)
- Slangkoppling med Aqua Stop: 1 Del(ar)
- Krananslutning G 3/4 med G 1/2 reduceringsnippel: 1 Del(ar)
- Munstycke: 1 Del(ar)
- PrimoFlex slang 1/2": 10 m
Standardutrustning
- Set
- Bevattning av trädgården