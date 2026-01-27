Väggmonterad slangvinda HR 3.20 Set

En slangvinda – två funktioner: satsen HR 3.20 med 20 m slang och tillbehör används både för att förvara slangen på väggen och för mobil användning i trädgården.

Praktisk väggkonsol möter mobil användning: denna slangvinda används både för att förvara slangen på väggen med den medföljande väggkonsolen och för mobil användning i trädgården. HR 3.20-satsen kan enkelt avlägsnas från hållaren och är enkel att bära tack vare det ergonomiska handtaget. Med hjälp av det frigående vevhandtaget kan trädgårdsslangen lätt rullas in och förvaras snyggt och skonsamt, utan böjar eller irriterande trassel. Produkten briljerar också med sin kompakta design och höga stabilitet som den låga tyngdpunkten ger. Slangvindan är färdigmonterad och redo för omedelbar användning med 20 meter trädgårdsslang, kranadapter och munstycke. Produkten är också UV- och frostbeständig, vilket gör att den håller länge och är robust nog att klara av daglig användning. Kärcher erbjuder också 5 års tillverkargaranti.

Egenskaper och fördelar
Väggmonterad slangvinda HR 3.20 Set: 2-i-1-funktion: väggmonterad och mobil slangvinda i ett
2-i-1-funktion: väggmonterad och mobil slangvinda i ett
Väggmonterad slangvinda HR 3.20 Set: Väggfäste
Väggfäste
Väggmonterad slangvinda HR 3.20 Set: Vikbart handtag
Vikbart handtag
Kompakt storlek
Redo att användas direkt
Slangkoppling
Specifikationer

Tekniska data

Slanglängd (m) 20
Slangdiameter (mm) 13
Slangkapacitet (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Sprängtryck (bar) 24
Färg Svart
Vikt (kg) 2
Vikt inkl. förpackning (kg) 5,7
Mått (L × B × H) (mm) 363 x 475 x 500

Följande ingår

  • Slangkoppling: 3 Del(ar)
  • Slangkoppling med Aqua Stop: 1 Del(ar)
  • Krananslutning G 3/4 med G 1/2 reduceringsnippel: 1 Del(ar)
  • Munstycke: 1 Del(ar)
  • PrimoFlex slang 1/2": 20 m

Standardutrustning

  • Set
  • Väggkonsol inkl. skruvar och pluggar
Väggmonterad slangvinda HR 3.20 Set
Väggmonterad slangvinda HR 3.20 Set
Väggmonterad slangvinda HR 3.20 Set
Väggmonterad slangvinda HR 3.20 Set
Väggmonterad slangvinda HR 3.20 Set
Videos
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Bevattning av trädgården
Tillbehör