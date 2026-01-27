Väggmonterad slangvinda HR 3.20 Set
En slangvinda – två funktioner: satsen HR 3.20 med 20 m slang och tillbehör används både för att förvara slangen på väggen och för mobil användning i trädgården.
Praktisk väggkonsol möter mobil användning: denna slangvinda används både för att förvara slangen på väggen med den medföljande väggkonsolen och för mobil användning i trädgården. HR 3.20-satsen kan enkelt avlägsnas från hållaren och är enkel att bära tack vare det ergonomiska handtaget. Med hjälp av det frigående vevhandtaget kan trädgårdsslangen lätt rullas in och förvaras snyggt och skonsamt, utan böjar eller irriterande trassel. Produkten briljerar också med sin kompakta design och höga stabilitet som den låga tyngdpunkten ger. Slangvindan är färdigmonterad och redo för omedelbar användning med 20 meter trädgårdsslang, kranadapter och munstycke. Produkten är också UV- och frostbeständig, vilket gör att den håller länge och är robust nog att klara av daglig användning. Kärcher erbjuder också 5 års tillverkargaranti.
Egenskaper och fördelar
2-i-1-funktion: väggmonterad och mobil slangvinda i ett
Väggfäste
Vikbart handtag
Kompakt storlek
Redo att användas direkt
Slangkoppling
Specifikationer
Tekniska data
|Slanglängd (m)
|20
|Slangdiameter (mm)
|13
|Slangkapacitet (m)
|40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
|Sprängtryck (bar)
|24
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|363 x 475 x 500
Följande ingår
- Slangkoppling: 3 Del(ar)
- Slangkoppling med Aqua Stop: 1 Del(ar)
- Krananslutning G 3/4 med G 1/2 reduceringsnippel: 1 Del(ar)
- Munstycke: 1 Del(ar)
- PrimoFlex slang 1/2": 20 m
Standardutrustning
- Set
- Väggkonsol inkl. skruvar och pluggar
Videos
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- K3 FJ Home
- K3 Horizontal
- K3 Power Control Car & Home
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Classic
- K4 Power Control Flex
- K4 Power Control Flex Home
- K4 Power Control Home
- K4 Power Control Home Flex Wood
- K4 Premium Power Control Flex
- K4 Premium Power Control Home Wood
- K5 Basic
- K5 FJ
- K5 Power Control Flex
- K5 Power Control Flex Home
- K5 Power Control Flex Home & Brush
- K5 Power Control Home Flex Wood
- K5 Premium Smart Control Flex
- K5 WCM
- K7 Premium Power Flex
- K7 Premium Smart Control
- K7 Premium Smart Control Flex
- K7 WCM
- K7 WCM FJ
- KHB 6 Set 18 V Mellantryckstvätt
- PCL 3-18 (exkl. batteri och laddare)
- PCL 3-18 (inkl. batteri och laddare)
- PCL 4
- PCL 6
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Bevattning av trädgården