Den stabila och robusta slangvagnen möjliggör platsbesparande förvaring av trädgårdsslangen och är mycket praktisk att använda. Den robusta metallrullen kan hantera även de tuffaste trädgårdsförhållandena. Slangen kan rullas upp säkert med hjälp av den ergonomiska veven och robusta slangstyrningen. Slangvagnen briljerar också med sin extra breda bas som ger maximal stabilitet, samt dess UV- och frostbeständighet. Tack vare de innovativa snabbkopplingsspakarna kan teleskophandtaget enkelt justeras till rätt höjd eller föras hela vägen ner. Framför allt säkerställer du platsbesparande förvaring genom att föra ner det hela vägen. Satsen är redo för omedelbar användning tack vare de medföljande tillbehören, såsom Kärcher-trädgårdsslangen, kopplingar, kranadapter och munstycke Slangvagnen levereras färdigmonterad. Kärchers slangvagnar kännetecknas av sin robusthet och långa hållbarhet och levereras med 5 års tillverkargaranti.