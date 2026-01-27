Slangvagn HT 5.20 M Set
Slangvagnen imponerar med sin robusta metallrulle, breda bas för hög stabilitet och 20 m slang. Den är redo att användas direkt med de medföljande bevattningstillbehören.
Den stabila och robusta slangvagnen möjliggör platsbesparande förvaring av trädgårdsslangen och är mycket praktisk att använda. Den robusta metallrullen kan hantera även de tuffaste trädgårdsförhållandena. Slangen kan rullas upp säkert med hjälp av den ergonomiska veven och robusta slangstyrningen. Slangvagnen briljerar också med sin extra breda bas som ger maximal stabilitet, samt dess UV- och frostbeständighet. Tack vare de innovativa snabbkopplingsspakarna kan teleskophandtaget enkelt justeras till rätt höjd eller föras hela vägen ner. Framför allt säkerställer du platsbesparande förvaring genom att föra ner det hela vägen. Satsen är redo för omedelbar användning tack vare de medföljande tillbehören, såsom Kärcher-trädgårdsslangen, kopplingar, kranadapter och munstycke Slangvagnen levereras färdigmonterad. Kärchers slangvagnar kännetecknas av sin robusthet och långa hållbarhet och levereras med 5 års tillverkargaranti.
Egenskaper och fördelar
Hög stabilitet och robusthet
Slangguide
Metallvinda
Snappkoppling som säkrar teleskophandtaget
Ergonomiskt handtag
Vikbart handtag
Redo att användas direkt
Slangkoppling
Fästning av slangändar
Specifikationer
Tekniska data
|Slangdiameter (mm)
|13
|Slangkapacitet (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|2,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|9,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|565 x 475 x 896
Följande ingår
- Slangkoppling: 3 Del(ar)
- Slangkoppling med Aqua Stop: 1 Del(ar)
- Krananslutning G 3/4 med G 1/2 reduceringsnippel: 1 Del(ar)
- Munstycke: 1 Del(ar)
- Performance Plus slang 1/2": 20 m
Standardutrustning
- Set
- Slangvinda i metall
- Slangguide
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- K3 FJ Home
- K3 Horizontal
- K3 Power Control Car & Home
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Classic
- K4 Power Control Flex
- K4 Power Control Flex Home
- K4 Power Control Home
- K4 Power Control Home Flex Wood
- K4 Premium Power Control Flex
- K4 Premium Power Control Home Wood
- K5 Basic
- K5 FJ
- K5 Power Control Flex
- K5 Power Control Flex Home
- K5 Power Control Flex Home & Brush
- K5 Power Control Home Flex Wood
- K5 Premium Smart Control Flex
- K5 WCM
- K7 Premium Power Flex
- K7 Premium Smart Control
- K7 Premium Smart Control Flex
- K7 WCM
- K7 WCM FJ
- KHB 6 Set 18 V Mellantryckstvätt
- PCL 3-18 (exkl. batteri och laddare)
- PCL 3-18 (inkl. batteri och laddare)
- PCL 4
- PCL 6
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Bevattning av trädgården