Slangvagnen imponerar med sin robusta metallrulle, breda bas för hög stabilitet och 20 m slang. Den är redo att användas direkt med de medföljande bevattningstillbehören.

Den stabila och robusta slangvagnen möjliggör platsbesparande förvaring av trädgårdsslangen och är mycket praktisk att använda. Den robusta metallrullen kan hantera även de tuffaste trädgårdsförhållandena. Slangen kan rullas upp säkert med hjälp av den ergonomiska veven och robusta slangstyrningen. Slangvagnen briljerar också med sin extra breda bas som ger maximal stabilitet, samt dess UV- och frostbeständighet. Tack vare de innovativa snabbkopplingsspakarna kan teleskophandtaget enkelt justeras till rätt höjd eller föras hela vägen ner. Framför allt säkerställer du platsbesparande förvaring genom att föra ner det hela vägen. Satsen är redo för omedelbar användning tack vare de medföljande tillbehören, såsom Kärcher-trädgårdsslangen, kopplingar, kranadapter och munstycke Slangvagnen levereras färdigmonterad. Kärchers slangvagnar kännetecknas av sin robusthet och långa hållbarhet och levereras med 5 års tillverkargaranti.

Egenskaper och fördelar
Slangvagn HT 5.20 M Set: Hög stabilitet och robusthet
Hög stabilitet och robusthet
Slangvagn HT 5.20 M Set: Slangguide
Slangguide
Slangvagn HT 5.20 M Set: Metallvinda
Metallvinda
Snappkoppling som säkrar teleskophandtaget
Ergonomiskt handtag
Vikbart handtag
Redo att användas direkt
Slangkoppling
Fästning av slangändar
Specifikationer

Tekniska data

Slangdiameter (mm) 13
Slangkapacitet (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Färg Svart
Vikt (kg) 2,7
Vikt inkl. förpackning (kg) 9,4
Mått (L × B × H) (mm) 565 x 475 x 896

Följande ingår

  • Slangkoppling: 3 Del(ar)
  • Slangkoppling med Aqua Stop: 1 Del(ar)
  • Krananslutning G 3/4 med G 1/2 reduceringsnippel: 1 Del(ar)
  • Munstycke: 1 Del(ar)
  • Performance Plus slang 1/2": 20 m

Standardutrustning

  • Set
  • Slangvinda i metall
  • Slangguide
  • Bevattning av trädgården
