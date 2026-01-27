Den stabila och robusta slangvagnen möjliggör platsbesparande förvaring av trädgårdsslangen och är mycket enkel att använda. Slangen kan på ett tillförlitligt sätt rullas upp med den ergonomiska veven och den hållbara slangguiden. Den robusta metallrullen tål även de tuffaste trädgårdsförhållandena. Den får också pluspoäng med sin extra breda bas för maximal stabilitet, UV- och frostsäkerhet samt en praktisk munstyckeshållare på handtaget. Tack vare de innovativa snabbspärrarna kan det teleskopiska handtaget enkelt justeras till rätt höjd eller sänkas helt ner. Framför allt säkerställer det att den kan förvaras platsbesparande. Kärcher erbjuder 5 års tillverkargaranti. Slangvagnen levereras färdigmonterad.