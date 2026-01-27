Den stabila och robusta slangvagnen möjliggör platsbesparande förvaring av trädgårdsslangen och är mycket enkel att använda. Slangen kan på ett tillförlitligt sätt rullas upp med den ergonomiska veven och den hållbara slangguiden. Slangvagnen får också pluspoäng med sin extra breda bas för maximal stabilitet samt sin UV- och frostsäkerhet. Tack vare de innovativa snabbspärrarna kan det teleskopiska handtaget enkelt justeras till rätt höjd eller sänkas helt ner. Framför allt säkerställer det att den kan förvaras platsbesparande. Slangvagnen är klar för omedelbar användning tack vare den medföljande 20 m slangen och tillbehör som Kärcher-kopplingar, kranadapter och munstycke. Slangvagnen levereras färdigmonterad. Kärchers slangvagnar kännetecknas av sin robusthet och långvariga hållbarhet och levereras med 5 års garanti.