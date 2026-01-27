Slangvagn HT 4 Set
Det mobila slangvagnssetet imponerar med sin extra breda bas, precisa slangguide och höjdjusterbara handtag och är klart för omedelbar användning. Inklusive 20 m slang och tillbehör.
Den stabila och robusta slangvagnen möjliggör platsbesparande förvaring av trädgårdsslangen och är mycket enkel att använda. Slangen kan på ett tillförlitligt sätt rullas upp med den ergonomiska veven och den hållbara slangguiden. Slangvagnen får också pluspoäng med sin extra breda bas för maximal stabilitet samt sin UV- och frostsäkerhet. Tack vare de innovativa snabbspärrarna kan det teleskopiska handtaget enkelt justeras till rätt höjd eller sänkas helt ner. Framför allt säkerställer det att den kan förvaras platsbesparande. Slangvagnen är klar för omedelbar användning tack vare den medföljande 20 m slangen och tillbehör som Kärcher-kopplingar, kranadapter och munstycke. Slangvagnen levereras färdigmonterad. Kärchers slangvagnar kännetecknas av sin robusthet och långvariga hållbarhet och levereras med 5 års garanti.
Specifikationer
Tekniska data
|Slanglängd (m)
|20
|Slangdiameter (mm)
|13
|Slangkapacitet (m)
|60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
|Sprängtryck (bar)
|45
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|3,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|8,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|565 x 475 x 896
Följande ingår
- Slangkoppling: 3 Del(ar)
- Slangkoppling med Aqua Stop: 1 Del(ar)
- Krananslutning G 3/4 med G 1/2 reduceringsnippel: 1 Del(ar)
- Munstycke: 1 Del(ar)
- Performance Plus slang 1/2": 20 m
- Bevattning av trädgården