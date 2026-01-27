Slangvinda HR 3

En slangvinda – två funktioner: HR 3 används både för att förvara slangen på väggen och för mobil användning i trädgården.

Praktisk väggkonsol möter mobil användning: denna slangvinda används både för att förvara slangen på väggen med den medföljande väggkonsolen och för mobil användning i trädgården. HR 3 kan enkelt avlägsnas från hållaren och är enkel att bära tack vare det ergonomiska handtaget. Med hjälp av det frigående vevhandtaget kan trädgårdsslangen lätt rullas in och förvaras snyggt och prydligt, utan veck eller irriterande trassel. Produkten briljerar också med sin kompakta design och höga stabilitet som den låga tyngdpunkten ger. Slangvindan är färdigmonterad och redo för omedelbar användning. Produkten är också UV- och frostbeständig, vilket gör att den håller länge och är robust nog att klara av daglig användning. Kärcher erbjuder också 5 års tillverkargaranti. 

Egenskaper och fördelar
Slangvinda HR 3: 2-i-1-funktion: väggmonterad och mobil slangvinda i ett
Slangvinda HR 3: Väggfäste
Slangvinda HR 3: Vikbart handtag
Kompakt storlek
Redo att användas direkt
Slangkoppling
Specifikationer

Tekniska data

Slangkapacitet (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Färg Svart
Vikt (kg) 2
Vikt inkl. förpackning (kg) 3,1
Mått (L × B × H) (mm) 363 x 475 x 500

Standardutrustning

  • Väggkonsol inkl. skruvar och pluggar
Slangvinda HR 3
Användningsområden
  • Bevattning av trädgården
Tillbehör