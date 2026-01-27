Robust och stabil samtidigt: slangvagnen möjliggör platsbesparande förvaring av trädgårdsslangen och är mycket praktisk att använda. Tack vare den robusta metallrullen är inte ens de tyngsta lasterna något problem. Slangen kan säkert rullas upp med hjälp av den ergonomiska veven och robusta slangstyrningen. Slangvagnen briljerar också med sin extra breda bas som ger maximal stabilitet, samt UV- och frostbeständighet. Tack vare de innovativa snabbkopplingsspakarna kan teleskophandtaget enkelt justeras till rätt höjd eller föras hela vägen ner. Framför allt säkerställer du platsbesparande förvaring genom att föra ner det hela vägen. Slangvagnen levereras färdigmonterad. Kärchers slangvagnar kännetecknas av sin robusthet och långa hållbarhet och levereras med 5 års tillverkargaranti.