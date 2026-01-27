Slangvagn HT 5 M

Den mobila och stabila slangvagnen imponerar med en robust slangvinda i metall, extra bred bas, exakt slangstyrning och höjdjusterbart handtag.

Robust och stabil samtidigt: slangvagnen möjliggör platsbesparande förvaring av trädgårdsslangen och är mycket praktisk att använda. Tack vare den robusta metallrullen är inte ens de tyngsta lasterna något problem. Slangen kan säkert rullas upp med hjälp av den ergonomiska veven och robusta slangstyrningen. Slangvagnen briljerar också med sin extra breda bas som ger maximal stabilitet, samt UV- och frostbeständighet. Tack vare de innovativa snabbkopplingsspakarna kan teleskophandtaget enkelt justeras till rätt höjd eller föras hela vägen ner. Framför allt säkerställer du platsbesparande förvaring genom att föra ner det hela vägen. Slangvagnen levereras färdigmonterad. Kärchers slangvagnar kännetecknas av sin robusthet och långa hållbarhet och levereras med 5 års tillverkargaranti.

Egenskaper och fördelar
Slangvagn HT 5 M: Hög stabilitet och robusthet
Slangvagn HT 5 M: Slangguide
Slangvagn HT 5 M: Metallvinda
Snappkoppling som säkrar teleskophandtaget
Ergonomiskt handtag
Vikbart handtag
Slangkoppling
Fästning av slangändar
Specifikationer

Tekniska data

Slanglängd (m) 20
Slangkapacitet (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Sprängtryck (bar) 45
Färg Svart
Vikt (kg) 2,7
Vikt inkl. förpackning (kg) 6,5
Mått (L × B × H) (mm) 565 x 475 x 896

Standardutrustning

  • Slangvinda i metall
  • Slangguide
  • Bevattning av trädgården
