Slangvagn HT 3.20 Set

Slangvagnen med munstyckshållare imponerar med sin extra breda bas för maximal stabilitet, höjdjusterbart handtag, 20 m trädgårdsslang och bevattningstillbehör. 

Den stabila och robusta slangvagnen möjliggör platsbesparande förvaring av trädgårdsslangen och är mycket praktisk att använda. Slangen kan säkert rullas upp med hjälp av den ergonomiska veven. Slangvagnen briljerar också med sin extra breda bas som ger maximal stabilitet, UV- och frostbeständighet och en praktisk munstyckshållare på handtaget. Paketet kommer med en 20 m lång slang, bevattningstillbehör från Kärcher och ett munstycke. Tack vare de innovativa snabbkopplingsspakarna kan teleskophandtaget enkelt justeras till rätt höjd eller föras hela vägen ner. Kärcher lämnar 5 års tillverkargaranti. Slangvagnen levereras färdigmonterad.

Egenskaper och fördelar
Slangvagn HT 3.20 Set: Hög stabilitet och robusthet
Hög stabilitet och robusthet
Slangvagn HT 3.20 Set: Praktisk munstyckshållare
Praktisk munstyckshållare
Slangvagn HT 3.20 Set: Snappkoppling som säkrar teleskophandtaget
Snappkoppling som säkrar teleskophandtaget
Ergonomiskt handtag
Vikbart handtag
Slangkoppling
Fästning av slangändar
Specifikationer

Tekniska data

Slanglängd (m) 20
Slangdiameter (mm) 13
Slangkapacitet (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Sprängtryck (bar) 24
Färg Svart
Vikt (kg) 3,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 7,9
Mått (L × B × H) (mm) 565 x 475 x 896

Följande ingår

  • Slangkoppling: 3 Del(ar)
  • Slangkoppling med Aqua Stop: 1 Del(ar)
  • Krananslutning G 3/4 med G 1/2 reduceringsnippel: 1 Del(ar)
  • Munstycke: 1 Del(ar)
  • PrimoFlex slang 1/2": 20 m

Standardutrustning

  • Set
  • Munstyckshållare
Slangvagn HT 3.20 Set
Slangvagn HT 3.20 Set
Slangvagn HT 3.20 Set
Slangvagn HT 3.20 Set
Slangvagn HT 3.20 Set
Videos
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Bevattning av trädgården
Tillbehör