Universal slangkoppling bas

Ergonomisk design för enkel hantering

In- och frånkoppling samt reparation går enkelt att utföra med Kärchers praktiska och ergonomiska universella slangkoppling. Det flexibla kopplingssystemet förenklar bevattningen av stora och små trädgårdar och ytor. Fungerande krankopplingar och slangkopplingar är avgörande för alla välfungerande bevattningssystem. Den universella slangkopplingen är kompatibla med de tre vanligaste diametrarna för slangar och alla tillgängliga klicksystem.

Egenskaper och fördelar
Ergonomisk design
  • För enkel hantering.
Universell (1/2", 5/8", 3/4")
  • Passar alla standardslangar för trädgård.
Specifikationer

Tekniska data

Diameter 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Färg Gul
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 70 x 33 x 42
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Bevattning av trädgården
  • För bevattning av stora trädgårdar
  • För bevattning av krukväxter
  • För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
  • För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg

UTMäRKELSER

Slangkopplingar Universal

Rekommendation: universal slangkoppling

Universalslangkopplingen fick betyget ”mycket bra” (1,3) i ett fälttest i tidningen ”selbst ist der Mann” och fick dessutom en rekommendation.

