Munstycke
Liten, smidig och enkel att koppla till trädgårdsslangen: det perfekta munstycket för okomplicerad bevattning.
Det lilla munstycket är perfekt för enkel bevattning av trädgården. Tack vare de steglöst reglerbara spolbilderna kan vattenfördelningen ställas in flexibelt efter behov på allt från konisk stråle till punktstråle. Växt- och blomsterrabatter är enkla att vattna, och altaner och trädgårdsmöbler kan rengöras från grov smuts. Detta gör instegsmunstycket idealiskt både för bevattning och rengöring. Vattenflödet från spolmunstycket kan enkelt stängas av då det inte används. Förresten: Kärchers spolhandtag för trädgård är kompatibla med alla tillgängliga klicksystem och kan utan problem kopplas till din trädgårdsslang.
Egenskaper och fördelar
Spolbilden kan ställas in steglöst från hård stråle till konisk stråle
- Idealisk för bevattning (konisk stråle) och rengöring (punktstråle).
Självtömmande
- Optimalt skydd mot frostskador.
Liten och kompakt
- Användarvänlig.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|131 x 36 x 36
Standardutrustning
- Antal spraymönster: 2
- Självtömningsfunktion
Användningsområden
- Vattna växter
- Blom- och grönsaksrabatter
- För rengöring av lätt smutsade ytor
Tillbehör
